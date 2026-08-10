Dolarski stablecoini dominiraju u potrošnji na kripto karticama

USDC i USDT sada obrađuju oko 84 posto potrošnje na kripto karticama, dok je EURe pao je s 88 na otprilike dva posto

USDC i USDT sada obrađuju oko 84 posto potrošnje na kripto karticama, dok je EURe pao je s 88 na otprilike dva posto Stablecoini podržani dolarima preuzeli su kripto platne kartice. USDC i USDT zajedno čine otprilike 84 posto potrošnje karticama. Podjela preokreće tržište kojim su prije manje od dvije godine dominirali euro tokeni.

Promjena se poklopila s valom novih programa kartica. U istom razdoblju, dolarski stablecoini su dobili na udjelu, dok su EURe i Gnosis Pay pali.

Potrošnja na kripto karticama raste dok euro pada na dva posto

Kripto platne kartice omogućuju trošenje stablecoina ili kripto imovine bilo gdje gdje posluju velike mreže kartica. Stablecoini se pretvaraju u lokalnu valutu prilikom plaćanja, tako da trgovci vide običnu transakciju karticom.

Početkom 2024. godine, EURe podržan eurom činio je oko 88 posto prometa karticama. Većina te aktivnosti odvijala se putem Gnosisa.

Međutim, taj je udio sada pao na otprilike dva posto, prema najnovijem izvješću a16z-a. Rast stablecoina potkrijepljenih dolarima gotovo je u potpunosti povukao potrošnju s eurozone. USDC sada obrađuje oko 58 posto potrošnje karticama, a USDT oko 26 posto. Prije godinu dana te su brojke bile blizu 48, odnosno sedam posto.

- Trošenje kripto platnim karticama sada se pretežno odvija u digitalnim dolarima - navodi se u izvješću.

Potrošnja karticama porasla je na preko 759 milijuna dolara mjesečno

U međuvremenu, podaci pokazuju da je mjesečni volumen kripto kartica dosegao 759 milijuna dolara u srpnju. To je 2,5 puta veći porast u odnosu na 306 milijuna dolara godinu ranije.

Kada je praćenje započelo u listopadu 2023., mjesečni promet bio je ispod milijun dolara. Korisnici kartica obavili su gotovo devet milijuna kupnji u srpnju, u odnosu na oko 5,2 milijuna prije godinu dana.

Prosječna kupnja iznosila je oko 86 dolara. Namire su se proširile i na blockchaine kako je pokrenuto više programa. Optimism sada drži oko 29 posto volumena, solana i base po blizu 19 posto, dok je gnosis pao na otprilike dva posto.

Gotovo sva praćena potrošnja i dalje se odvija putem Vise, ali i dalje potrošnja na kripto karticama ostaje mala u usporedbi s tradicionalnim mrežama, koje obrađuju bilijune dolara mjesečno.