Hrvatske zračne luke u pola godine imale 5,5 milijuna putnika

Hrvatske zračne luke u prvih šest mjeseci ostvarile su tri posto više putnika nego lani, dok je broj letova pao 3,1 posto

U hrvatskim zračnim lukama u prvoj polovici godine bilo je ukupno 5,5 milijuna ili tri posto više putnika nego u isto lanjsko vrijeme, dok ih je u lipnju bilo 1,9 milijuna-podjednako kao lani, pri čemu je od deset glavnih tržišta sa samo tri u lipnju došlo više putnika nego lani, pokazuju podaci DZS-a. Porast broja putnika u zračnim lukama u prvih šest mjeseci nije pratio i isti trend operacija zrakoplova, kojih je u odnosu na isto lanjsko razdoblje bilo 3,1 posto manje ili nešto više od 58,1 tisuća.

I na razini lipnja tih je operacija, po podacima DZS-a (Državnog zavoda za statistiku), bilo oko šest posto manje ili oko 17,6 tisuća. Teretni promet je i dalje u padu, pa je tako lipanj ove godine završio s 13 posto manje nego lanjski lipanj ili 777 tona, a prvih šest mjeseci s padom od 14,1 posto, na malo više od 4.000 tereta.

Zagreb s najviše putnika u pola godine, Split u lipnju

Među zračnim lukama s najviše putnika u prvih pola godine ističe se zagrebačka, s 2,2 milijuna ili 3,2 posto više nego lani, dok je lipanj završila s njih 435,6 tisuća, što je slično lanjskom lipnju. Zračna luka Split je s 1,3 milijuna putnika u prvih šest mjeseci na lanjskoj razini i drugom mjestu među svim lukama, ali je u lipnju sa 558,9 tisuća putnika na prvom, no za tu luku to je minus od 3,3 posto u odnosu na prošlogodišnji lipanj.

Dubrovačka zračna luka u lipnju je na drugom mjestu, iza Splita, sa 462 tisuće putnika, što je i porast od 3,3 posto na mjesečnoj razini, a malo veći rast, od 4,6 posto bilježi i u pola godine, sa 1,2 milijuna putnika. Slijedi zračna luka Zadar koja je u lipnju uslužila 307,6 tisuća putnika ili 4,3 posto više, a porast od 8,1 posto ima i za prvih pola godine s njih 595,5 tisuća.

Kroz zračnu luku Pula u lipnju je prošlo gotovo 97 tisuća putnika ili 2,5 posto više, čime je umanjila minus za prvih šest mjeseci na 6,3 posto, sa ukupnih 150,4 tisuće putnika. Porast broja putnika od 6 posto, na 31,2 tisuće, u lipnju ove godine ostvarila je i zračna luka Rijeka, čiji je broj putnika time porastao na 42,3 tisuće za pola godine ili za 3,2 posto.

Preostale su zračne luke Osijek i dvije otočne, Brač i (zračno pristanište) Mali Lošinj, koje ove godine i u lipnju i prvih šest mjeseci imaju manje putnika nego lani, a posebice Osijek, gdje je s oko 4800 putnika u lipnju zabilježen pad od 12,8 posto, a u pola godine od čak 37,5 posto, s njih oko 13 tisuća.

Najveći međunarodni putnički promet s lukama Njemačke, ali porasti samo iz UK, Poljske i Španjolske

Najveći međunarodni putnički promet domaće zračne luke ostvarile su u lipnju sa zračnim lukama Njemačke, sa 342 tisuće putnika, što je i 2,5 posto manje nego u lipnju prošle godine.

Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine (UK) sa 334 tisuće prevezenih putnika i Poljske sa 163 tisuće putnika, čime su među rijetkima u prvih deset europskih zračnih luka u plusu u odnosu na lanjski lipanj - UK s 5,4 posto više, a Poljska s čak 23 posto više putnika.

Više prevezenih putnika bilo je još samo sa i na zračne luke u Španjolskoj, i to čak 34,4 posto više nego u lanjskom lipnju, dok je putnički promet sa zračnih luka iz ostalih zemalja među prvih dese u padu tj. iz Francuske, Italije, Nizozemske, Švedske, Austrije i Irske.