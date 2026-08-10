Najbolji srpanj u dvije godine: Hrvatsku posjetilo 4,7 milijuna turista

Uz rast dolazaka i noćenja, vrijednost fiskaliziranih računa skočila je 18 posto, a HTZ očekuje snažan Ferragosto i dobru posezonu

Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4,7 milijuna turista, koji su ostvarili 29,6 milijuna noćenja, što je za 2,5 odnosno jedan posto više nego u lanjskom srpnju, izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ).

Podaci iz sustava eVisitor i eCrew (turistički promet u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru) pokazuju i da je u prvih sedam mjeseci Hrvatsku posjetilo 12,4 milijuna turista, koji su ostvarili 59,1 milijun noćenja, što je jedan posto više nego u istom lanjskom razdoblju.

Od ukupnih noćenja, najviše ili 56,1 milijun noćenja bilo je na Jadranu, što je porast od 0.5 posto u odnosu na lani, dok je u kontinentalnom dijelu zemlje, uključujući i Zagreb, u sedam mjeseci ostvareno više od 3 milijuna noćenja ili 1 posto više.

Iz HTZ-a ističu da je u srpnju ove godine najviše turista bilo iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske, a među županijama najviše su birali Istru, Splitsko-dalmatinsku županiju i Kvarner, dok su među destinacijama najposjećeniji Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik.

Pozitivni i fizički i financijski pokazatelji

- Zadovoljni smo turističkim rezultatima u prvih sedam mjeseci ove godine, a posebno što smo u srpnju ostvarili najbolji rezultat u posljednje dvije godine. To potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost te da, unatoč promjenama na tržištu, uspijevamo održati pozitivne trendove. Posebno veseli što dobre rezultate bilježimo i u financijskim pokazateljima -naglašava ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Iznio je također podatke da je u srpnju vrijednost fiskaliziranih računa porasla 18 posto, a broj izdanih računa za 8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Glavina navodi i da je rast i u cestovnom, zračnom i pomorskom prometu, kao i da je dobro odgovoreno na okolnosti na tržištu kroz kvalitetnu promociju Hrvatske i pravodobnu prilagodbu ponude, te se i zahvaljuje cijelom turističkom sektoru na uloženom trudu, posebno pružateljima usluga smještaja koji su "reagirali na naše apele i svojim akcijskim ponudama dodatno pridonijeli konkurentnosti naše ponude".

Istra i dalje prva s daleko najviše noćenja

Kao i svake godine, podaci HTZ-a iz eVisitora i za prvih sedam mjeseci ove godine pokazuju da je među županijama Istra s najviše noćenja, 16,7 milijuna, a s 11,1 milijun slijedi ju Splitsko-dalmatinska županija te s 9,7 milijuna Kvarner.

Među tržištima, iz HTZ-a ističu da su u sedam mjeseci najviše noćenja ostvarili turisti iz Njemačke, 10,3 milijuna, zatim iz Hrvatske 7,6 milijuna, Slovenije 6,7 milijuna, Austrije 4,3 milijuna, Poljske 3,9 milijuna, Češke 3 milijuna, UK 2,2 milijuna te Mađarske 2,1 milijuna noćenja, pri čemu ne navode usporedne postotke raste ili pada s prošlom godinom.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić kaže da rezultati pokazuju da Hrvatska i dalje ima vrlo snažnu poziciju na globalnom turističkom tržištu, unatoč svim zahtjevnim okolnostima.

- Ono što posebno iščitavamo iz ovogodišnjih turističkih kretanja jest promjena načina na koji turisti odlučuju o putovanjima. Last minute rezervacije imaju važnu ulogu, a pri odabiru destinacije sve se više traži najbolji omjer cijene i kvalitete, uz sigurnost i jednostavnu dostupnost. Hrvatska u tom kontekstu ima niz prednosti - od blizine tržištima i dobre prometne povezanosti do raznolikosti ponude koja omogućuje različite vrste odmora - poručuje Staničić.

Dodaje da ovi rezultati daju dodatni vjetar u leđa za nastavak turističke godine, tim više što slijedi razdoblje Ferragosta, tradicionalno vrlo važno za putovanja talijanskih gostiju. Najavljuje i odlične najave za posezonu, za koju s promotivnim aktivnostima HTZ kreću sredinom kolovoza, posebno na tržištu Poljske i Velike Britanije.