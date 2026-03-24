Otvorene prijave za deseti ciklus programa Pokreni nešto svoje

Otvorene su prijave za deseto izdanje programa 'Pokreni nešto svoje' namijenjenog mikro impact poduzetnicima koji razvijaju poslovne ideje s mjerljivim društvenim ili okolišnim učinkom.

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od oko 90 tisuća eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata.

Program koji kombinira financijsku potporu uz intenzivno i personalizirano mentorstvo provode ACT Grupa i Philip Morris Zagreb, a u ovoj jubilarnoj godini dodatno je ojačan partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) kao institucionalnim partnerom te Ekonomskim fakultetom u Zagrebu kao akademskim partnerom koji će sudjelovati u transferu znanja, a prijave poduzetnika se primaju do 12. travnja 2026.

Interes za program kontinuirano raste pa je tako na prošlogodišnji natječaj pristiglo više od 300 prijava iz cijele Hrvatske, a rezultati programa vidljivi su i kroz konkretan društveni povrat ulaganja.

Prema analizi ACT Grupe, u 2025. godini svaki euro uložen u program generirao je 4,86 eura društvenog dobra, kroz nova radna mjesta, razvoj inovativnih proizvoda i usluga te rješenja koja doprinose društvu i zajednici.

- Poduzetnici koji uđu u program prolaze šest mjeseci intenzivnog rada, od razvoja poslovnog modela i testiranja tržišta do jasnog mjerenja društvenog učinka. Cilj nam je da iz programa izađu s konkretnim alatima za rast i dugoročnu održivost poslovanja - izjavila je Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja iz ACT Grupe, koja provodi Pokreni nešto svoje.