Alemka Lončar: Hedona je dokaz da biznis može imati i srce

Direktorica Hedone govori o poduzetništvu s društvenom misijom, zapošljavanju osoba s invaliditetom i putu do prepoznatljivog brenda

Što znači graditi poduzeće koje istovremeno mora biti tržišno održivo i nositi snažnu društvenu misiju, kako izgleda svakodnevni rad u timu u kojem rade osobe s invaliditetom i može li inkluzivno poduzetništvo biti ozbiljan biznis, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Alemkom Lončar.

Lončar je direktorica Hedone, križevačkog poduzeća koje proizvodi čokolade i praline, ali i zapošljava osobe s invaliditetom, pružajući im priliku za samostalan rad i dostojanstven život. Hedona je kroz godine izrasla iz lokalne inicijative u prepoznatljiv brend, čiji su proizvodi danas prisutni u velikim trgovačkim lancima, hotelima i specijaliziranim trgovinama.

U razgovoru govori o počecima projekta, izazovima s kojima su se suočavali na putu razvoja te o trenutku kada je postalo jasno da Hedona može biti više od dobre ideje – ozbiljan i održiv poslovni pothvat.

Poseban dio razgovora posvećen je zapošljavanju osoba s invaliditetom i stvarnosti koja se krije iza često romantične slike društvenog poduzetništva. Lončar otvoreno govori o organizacijskim, financijskim i tržišnim izazovima, ali i o iskustvima koja su joj promijenila pogled na posao i ljude s kojima radi.

Dotaknuli smo se i pitanja može li poduzeće s društvenom misijom istovremeno biti konkurentno na tržištu, kako graditi brend koji kupci prepoznaju po kvaliteti proizvoda, a ne samo po priči koja stoji iza njega, te kakvu ulogu država i institucije imaju u razvoju ovakvih poslovnih modela.

U novoj epizodi Liderova podcasta Lončar govori o poduzetništvu, inkluziji i društvenoj odgovornosti, ali i o osobnoj motivaciji, najtežim trenucima u poslovanju te lekcijama koje je naučila na putu razvoja Hedone.

