Novi poticaji za energetski učinkovita vozila u poslovnom sektoru

Fond otvara prijave za sufinanciranje kupnje električnih i drugih ekoloških vozila za pravne osobe i obrtnike

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastavlja s poticanjem ulaganja u održivu mobilnost. Od sljedećeg tjedna ponovno otvara prijave za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za pravne osobe i obrtnike, a na raspolaganju je preostalih 3,2 milijuna eura.

Najavu nastavka programa iznio je Aleksandar Halavanja iz Fonda sudjelujući na konferenciji 'Sigurnost u prometu' u organizaciji Jutarnjeg lista, naglasivši da je interes poslovnog sektora za e-mobilnost i dalje snažan. Podsjetimo, Fond je prošle godine objavio do sada financijski najizdašniji javni poziv za poticanje e-mobilnosti vrijedan 21,2 milijuna eura, u sklopu kojeg su zaprimljeni zahtjevi za sufinanciranje više od 2.800 vozila.

Velik broj prijava još je jednom potvrdio spremnost poduzetnika na ulaganja u električna i druga energetski učinkovita vozila, ali i potrebu za kontinuiranom institucionalnom potporom u procesu zelene tranzicije. Sve pristigle prijave u prvom krugu su obrađene, a korisnici kojima su sredstva odobrena mogu započeti realizaciju kupnje. Oni koji nisu zadovoljili formalne uvjete dobit će novu priliku za ispravak nedostataka i ponovno podnošenje prijave.

Halavanja je istaknuo da je Fond održao sastanak s predstavnicima Udruženja za prodaju motornih vozila Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca i udruge Strujni krug, kako bi ih informirao o nastavku programa i najčešćim pogreškama u prijavama. Najčešći razlozi odbijanja odnosili su se na nepravilnosti vezane uz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2025) te na propuste u dostavljenim izjavama prijavitelja.

Posebno je naglašena važnost NKD klasifikacije u kontekstu paralelno otvorenog poziva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, vrijednog 45 milijuna eura, koji je namijenjen isključivo poduzećima i obrtima registriranima za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge. Budući da je za te djelatnosti predviđen poseban program, one nisu prihvatljive u okviru poziva Fonda, što je kod dijela prijavitelja izazvalo zabunu.

Visine sufinanciranja ostaju značajne

Za vozila L kategorije (mopedi, motocikli i četverocikli) moguće je ostvariti do 2.500 eura po vozilu. Za osobna i laka gospodarska vozila (M1 i N1) dostupno je do devet tisuća eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila, uz ograničenje cijene od 50.000 eura bez PDV-a za kategorije L1–L7 i M1. Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 sufinanciraju se do 40 posto vrijednosti, odnosno maksimalno 90 tisuća eura po vozilu. Prihvatljiva su i vozila na vodik, uključujući teretna vozila i autobuse, a jedan prijavitelj može ostvariti ukupno do 90 tisuća eura potpore.

Prijave se podnose od 24. veljače isključivo putem sustava eFZOEU, korištenjem vjerodajnice sustava NIAS, a u ime poduzeća ili obrta prijavu može podnijeti i opunomoćenik uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika. S obzirom na ponovno otvaranje poziva, rok za realizaciju kupnje vozila bit će produžen do kraja srpnja, sukladno pravilima sufinanciranja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Fond tijekom ove godine planira i novi poziv za građane, vrijedan 20 milijuna eura, koji bi trebao biti objavljen u trećem kvartalu. Bespovratna sredstva bit će dostupna za kupnju električnih vozila i kućnih punionica, a detaljni uvjeti sufinanciranja još su u razradi.

Također, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je prije mjesec dana otvorio javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavu električnih vozila namijenjenih autotaksi prijevozu, dostavnim djelatnostima i uslugama dijeljenja vozila. Program se financira iz Modernizacijskog fonda, a ukupna vrijednost poziva iznosi 45 milijuna eura.

Od cijelog paketa od 45 milijuna eura, taksisti imaju pravo na 22 milijuna eura, naspram 20 milijuna eura za dostavna vozila, dok je za pružatelje usluga dijeljenja automobila predviđeno tri milijuna eura, navodi se u javnom pozivu.Cilj mjere je smanjenje emisija stakleničkih plinova u cestovnom prometu kroz zamjenu vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem električnim vozilima u djelatnostima s visokim godišnjim kilometražama.

Ulaganja u energetski učinkovita vozila tako nadilaze pojedinačne potpore i postaju dio šire strategije razvoja održivog gospodarstva, u kojoj Fond ima važnu provedbenu ulogu.