Potvrđen potencijal Vukovara kao investicijske i poslovne destinacije

Više od 300 sudionika, dvadeset panelista, predstavnici hrvatske dijaspore i investitori iz zemlje i inozemstva okupili su se na Vukovar Business Forumu

Prvo izdanje međunarodne poslovne konferencije Vukovar Business Forum – Meeting G2.12 uspješno je okupilo poduzetnike, investitore, predstavnike javnog sektora, stručnjake i članove hrvatske dijaspore iz brojnih zemalja svijeta, potvrdivši kako Vukovar sve snažnije gradi svoju poziciju na gospodarskoj karti Hrvatske.

Tijekom trodnevnog programa održanog u reprezentativnom prostoru dvorca Eltz, sudionici su raspravljali o ključnim temama koje oblikuju budućnost gospodarstva – od umjetne inteligencije, energetike i logistike do sigurnosti, digitalne transformacije, poljoprivrede, investicija i razvoja novih tržišta.

Potencijal dijaspore

Forum je organiziran kroz suradnju Grada Vukovara i Udruge Meeting G2, čija je misija povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske kroz konkretne poslovne projekte, investicije i razmjenu znanja. Poseban naglasak stavljen je na potencijal hrvatske dijaspore kao važnog partnera u razvoju domaćeg gospodarstva. Kroz niz poslovnih susreta i networking aktivnosti otvoren je prostor za nova ulaganja, povezivanje poduzetnika te stvaranje dugoročnih gospodarskih partnerstava.

- Ako je Vukovar bio mjesto u kojem se Hrvatska branila, neka danas postane mjestom u kojem Hrvatska ubrzava gospodarski napredak i razvoj - jedna je od poruka koja je obilježila otvorenje konferencije i simbolično povezala povijesnu važnost grada s njegovim gospodarskim ambicijama.

Sudionici su istaknuli kako Vukovar posjeduje niz razvojnih prednosti – strateški prometni položaj, riječnu luku, željezničku infrastrukturu, dostupne investicijske zone te sve snažniji fokus na privlačenje domaćih i stranih ulaganja.

Velik interes izazvali su paneli posvećeni umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i obrambenim tehnologijama, gdje su stručnjaci upozorili da tehnološke promjene više nisu pitanje budućnosti, nego sadašnjosti. Istaknuto je kako Hrvatska ima priliku pozicionirati se kao regionalni centar znanja i inovacija ako pravodobno prepozna potencijal novih tehnologija i ulaganja u ljudski kapital.

Više od simbola povijesti

Uz tehnološke teme, značajan prostor dobile su rasprave o energetskoj sigurnosti, logistici i prometnim koridorima, područjima u kojima Vukovar zahvaljujući svom geografskom položaju može imati važnu ulogu u budućem gospodarskom razvoju regije. Organizatori ističu kako je najveća vrijednost foruma upravo povezivanje ljudi – poduzetnika, investitora, stručnjaka i predstavnika institucija koji kroz osobne kontakte stvaraju temelje za buduće projekte.

Značajan odaziv poslovne zajednice pokazao je da postoji interes za jače povezivanje Hrvatske s globalnom mrežom uspješnih hrvatskih poduzetnika i profesionalaca iz dijaspore. Upravo takva suradnja može postati jedan od ključnih pokretača investicija, prijenosa znanja i internacionalizacije hrvatskog gospodarstva.

Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara

Zaključak prvog Vukovar Business Foruma jasan je: Vukovar želi biti više od simbola povijesti. Želi postati grad investicija, inovacija, novih tehnologija i međunarodne poslovne suradnje. Forum je pokazao da za takvu ambiciju postoji interes, partnerstvo i konkretan gospodarski potencijal.

S obzirom na broj sudionika, razinu tema i ostvarene poslovne kontakte, organizatori vjeruju kako će Vukovar Business Forum postati tradicionalno mjesto susreta domaće i iseljene Hrvatske te važna platforma za stvaranje novih razvojnih prilika u godinama koje dolaze.