Biznis i politika
Dubrovnik ne slijedi Veneciju: pristojba za ulazak u grad nije opcija
27. srpnja 2026.
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Dubrovnik poručuje da ne želi financijsku barijeru, a zakon ionako ne omogućuje samostalno uvođenje takve pristojbe
Dok Venecija jednodnevnim posjetiteljima naplaćuje ulazak u povijesnu jezgru, a Amsterdam i Barcelona turističke gužve pokušavaju smanjiti višim pristojbama, ograničenjima za autobuse i kruzere te naplatom pojedinih turističkih prostora, Dubrovnik ne namjerava krenuti istim putem.
Iz Grada poručuju da ne razmatraju uvođenje dnevne takse za posjetitelje koji ne ostvaruju noćenje, već će nastaviti upravljati njihovim dolascima kroz prometna ograničenja, rezervacije, digitalne sustave i kontrolu broja kruzerskih gostiju.
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