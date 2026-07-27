HUP protiv poreza na prekomjernu dobit: Više poreza, manje ulaganja

Hrvatska udruga poslodavaca ne može podržati dodatno povećanje poreznog opterećenja hrvatskog gospodarstva s obzirom na to da su ukupni porezni prihodi već danas oko pet posto BDP-a viši nego u usporedivim zemljama srednje i istočne Europe.

Istodobno, povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije, čiji su uzroci pretežito strukturne prirode.

- HUP podsjeća da prijedlog uvođenja poreza na tzv. prekomjernu dobit destimulira ulaganja u produktivnost, inovacije i razvoj, povećava neizvjesnost poreznog sustava, te dugoročno slabi investicijsku aktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Dodatno porezno opterećenje u uvjetima usporavanja domaćeg gospodarstva, rasta cijena energenata i geopolitičkih neizvjesnosti, snažno potkopava konkurentnost hrvatskog gospodarstva koje je već danas, upola manje profitabilno u odnosu na prosjek europskog gospodarstva - izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

U odnosu na ranije prijedloge, HUP drži da je korak u pravom smjeru dodatno preciziranje porezne osnovice, zatim izuzeti prihodi od dividendi, financijski prihodi i rashodi, rezultati poslovanja inozemnih podružnica, te amortizacija i vrijednosna usklađenja financijske imovine. Time se smanjuje rizik oporezivanja stavki koje ne odražavaju stvarnu operativnu uspješnost poduzeća.

- Potrebno je osigurati pravedan i ekonomski utemeljen model izuzeća. Iz porezne obveze potrebno je izuzeti poduzeća koja ulažu u povećanje produktivnosti, istraživanje i razvoj, energetsku učinkovitost, ostvarenje strateških ciljeva Republike Hrvatske te reinvestiraju ostvarenu dobit. Nužno je u cijelosti porezno izuzeti poduzeća čija ulaganja dosežu ili premašuju utvrđenu poreznu osnovicu prekomjerne dobiti - izjavio je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.

Međutim i dalje je potrebno proširiti pravila kojima se iz porezne osnovice isključuju jednokratni prihodi, državne subvencije i drugi izvanredni događaji koji nisu rezultat redovitog poslovanja, uz uvažavanje porezno-računovodstvenih specifičnosti koje utječu na stvarnu ekonomsku snagu poduzeća. Dodatno, HUP predlaže uvođenje korektivnog faktora za poreznu osnovicu na temelju udjela prihoda ostvarenih na domaćem tržištu u ukupnom prihodu.

Hrvatska udruga poslodavaca smatra kako porezni sustav treba poticati poduzetnike na ulaganja, povećanje produktivnosti i stvaranje nove vrijednosti, a ne kažnjavati uspješna poduzeća koja rast temelje na dugoročnim investicijama.