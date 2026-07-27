Seid Serdarević: Iza kulisa izdavačkog biznisa

Vlasnik izdavačke kuće Fraktura otkriva formulu biznisa koji počiva na onome što je najteže procijeniti, a to su ljudi, ideje i kvaliteta

Što je potrebno da od jedne ideje izgradite instituciju? Kako prepoznati autora, knjigu ili projekt koji će ostaviti trag? I može li se od kulture napraviti uspješan posao koji traje desetljećima?

Seid Serdarević već više od dvadeset godina dokazuje da je odgovor – da.

Kao urednik, izdavač i poduzetnik, stvorio je Frakturu, jednu od najutjecajnijih izdavačkih kuća u regiji, pokrenuo Festival svjetske književnosti te hrvatskoj publici predstavio neka od najvećih imena svjetske književnosti. U poslu koji mnogi smatraju neizvjesnim i tržišno nezahvalnim, izgradio je uspješnu priču temeljenu na onome što je najteže procijeniti, a to su ljudi, ideje i kvaliteta.

U novoj epizodi podcasta Sandra Babić razgovara sa Seidom o njegovom poslovnom putu, uredničkom instinktu i velikim odlukama koje su oblikovale Frakturu.

Razgovarali smo o tome kako prepoznati ideju u koju vrijedi ulagati, može li kultura biti održiv biznis, što razlikuje talentiranog autora od velikog pisca, kakve knjige apsolutno nikad ne bi objavio te kako izgleda poslovna strana izdavaštva iza kulisa, ali i je li njegova uloga urednika u koliziji s poduzetničkom.

Dotaknuli smo se i budućnosti čitanja u doba umjetne inteligencije, najvećih zabluda o domaćem tržištu knjiga te poslovnih lekcija koje je naučio radeći s tisućama rukopisa i nekim od najvećih autora današnjice.

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