Nafta, Fed i ratovi: Tjedan koji bi mogao odrediti smjer tržišta

Pad cijene nafte smirio je tržišta, no odluka Feda, Bliski istok i Crno more i dalje određuju izglede za energente, žitarice i bakar

Rollercoaster na burzama se nastavlja, a nafta je u prvom planu zbog kontinuiranih geopolitičkih previranja. Prošlog je tjedna cijena nafte Brent, nakon dva mjeseca, ponovno dotaknula razinu od 100 $/bbl. I baš kada se činilo da tržišta ulaze u novu krizu, vikend je donio olakšanje i novu nadu u pregovore na Bliskom istoku.

Tržište je odmah reagiralo – cijene nafte naglo su pale, ublaživši zabrinutost zbog inflacije i izgleda za kamatne stope. Istodobno je dolar oslabio u odnosu na glavne svjetske valute, što je dodatno ojačalo povjerenje globalnih ulagača.