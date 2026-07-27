Tokenizacija imovine u uzletu: Evo što se najbrže seli na blockchain

Voditelj istraživanja digitalne imovine u Standard Charteredu Geoff Kendrick u nedavnoj je istraživačkoj bilješci predvidio da bi imovina u DeFi-ju mogla dosegnuti 2,7 bilijuna dolara do 2030. godine.

Istaknuo je da se trenutačno samo tri posto stablecoina i 10 posto tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta (RWA) koristi u DeFi-ju. Međutim, predviđa da će se taj udio povećati na 30 posto do 2030. godine.

To bi bilo čak 37 puta više nego danas, a rastući tempo tokenizacije Kendricku daje razlog za optimističan pogled.

Tržište tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta, koje uključuje dionice, obveznice, nekretnine, zlato i ugljične kredite, do kraja lipnja dosegnulo je vrijednost od 32,22 milijarde dolara. To je gotovo tri puta više nego godinu prije, kada je tržište RWA vrijedilo oko 11,8 milijardi dolara. Uključe li se i stablecoini, koji predstavljaju tokenizirane fiat valute, ukupna vrijednost šireg tržišta tokenizirane imovine prelazi 328,8 milijardi dolara.

Ukupan broj vlasnika RWA imovine porastao je na 937.928, što je rast od 13 posto samo u posljednjem mjesecu, pokazuju podaci platforme RWA.xyz.

U nastavku donosimo detaljniji pregled onoga što pokreće rast pojedinih segmenata tržišta tokenizirane imovine.

Američke državne obveznice

Američke trezorske mjenice, zapisi i obveznice najveća su kategorija tokenizirane imovine prema vrijednosti na blockchainu, s ukupno oko 15 milijardi dolara. Investitorima su dobro poznate, smatraju se niskorizičnima, likvidne su i donose prinos, što stablecoini zasad još ne mogu ponuditi.

Pokrenut u ožujku 2024., BlackRockov fond BUIDL dosegnuo je više od 2,9 milijardi dolara imovine pod upravljanjem do lipnja 2025. Trenutačno raspolaže s 2,23 milijarde dolara jer je dio kapitala preusmjeren na konkurentske platforme. Fond je dosad isplatio više od 100 milijuna dolara dividendi, a dostupan je na mrežama Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Aptos i BNB Chain.

U veljači 2026. Uniswap Labs i Securitize objavili su da su udjeli fonda BUIDL postali dostupni za trgovanje na platformi UniswapX. Time je veliki regulirani institucionalni tokenizirani fond prvi put postao dostupan na decentraliziranoj burzi, iako uz ograničenja u pogledu toga tko ga može kupovati i prodavati.

Sličan proizvod je Franklin Templeton OnChain US Government Money Fund, predstavljen kroz token BENJI. Vrijednost tog fonda dosegnula je 2,44 milijarde dolara, a dostupan je na mrežama Avalanche, Arbitrum, Aptos, Base, BNB Chain, Stellar, Ethereum, Solana i Polygon.

Među značajnijim proizvodima nalaze se i Circleov USYC (3,1 milijarda dolara), Ondov Suite (3,7 milijardi dolara) te WisdomTreejev WTGXX (764 milijuna dolara).