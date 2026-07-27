Investicijski fondovi skočili na 4,7 milijardi eura uz snažan priljev

Otvoreni investicijski fondovi u Hrvatskoj iza sebe imaju jedan od najsnažnijih mjeseci ove godine. Njihova ukupna neto imovina na kraju lipnja dosegnula je 4,7 milijardi eura, što je za 450,8 milijuna eura ili 10,6 posto više nego mjesec ranije, pokazuju podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Rast je ponajprije posljedica snažnog priljeva novog kapitala. Ulagači su tijekom lipnja u fondove neto uplatili čak 399,8 milijuna eura, nakon svega 5,8 milijuna eura u svibnju, što predstavlja gotovo 69 puta veći mjesečni priljev.

Posebno se ističu fondovi iz kategorije 'ostali', koji su u lipnju privukli 320,8 milijuna eura novih ulaganja, nakon što su mjesec ranije imali neto odljev od 48,8 milijuna eura. Pozitivne neto uplate ostvarili su i dionički fondovi (52,2 milijuna eura), novčani fondovi (34,2 milijuna eura), mješoviti fondovi (2,5 milijuna eura) te napajajući fondovi (1,2 milijuna eura), dok su jedino obveznički fondovi zabilježili odljev od 10,3 milijuna eura.

Na kraju lipnja poslovalo je ukupno 99 otvorenih investicijskih fondova, jedan manje nego mjesec ranije.

Novčani fondovi i dalje najveći

Novčani fondovi i dalje drže najveći udio ukupne imovine, 34,8 posto. Slijede dionički fondovi s 24,1 posto, fondovi iz kategorije 'ostali' s 18,4 posto te obveznički fondovi sa 17,5 posto. Mješoviti fondovi čine 3,3 posto, a napajajući fondovi dva posto ukupne imovine.

Sve kategorije fondova ostvarile su pozitivan mjesečni prinos. Najuspješniji su bili dionički fondovi s prinosom od 3,5 posto, ispred mješovitih fondova (1,3 posto), napajajućih fondova (0,5 posto), fondova iz kategorije "ostali" (0,3 posto), obvezničkih fondova (0,2 posto) i novčanih fondova (0,1 posto).

Na razini prvih šest mjeseci godine također prednjače dionički fondovi s prinosom od 15,32 posto. Slijede mješoviti fondovi (5,81 posto), napajajući fondovi (5,49 posto), fondovi iz kategorije 'ostali' (1,60 posto), novčani fondovi (0,75 posto) i obveznički fondovi (0,54 posto).

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja raspolagao je neto imovinom od 230,2 milijuna eura, što je 1,5 posto više nego mjesec prije, uz mjesečni prinos od 1,7 posto.