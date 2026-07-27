Gradska plinara Zagreb – Opskrba imenovala Mladena Šicela

Za direktora Sektora trgovine plinom dolazi stručnjak s više od 20 godina iskustva u opskrbi, trgovanju i razvoju tržišta.

Gradska plinara Zagreb – Opskrba dodatno je ojačala svoj menadžerski tim imenovanjem Mladena Šicela na poziciju direktora Sektora trgovine plinom. Riječ je o jednom od iskusnijih stručnjaka hrvatskog plinskog i energetskog sektora koji više od dva desetljeća gradi karijeru u području opskrbe prirodnim plinom, trgovanja energentima, upravljanja portfeljem kupaca i razvoja tržišta.

Tijekom profesionalne karijere obnašao je vodeće funkcije u tvrtkama Proenergy, Montcogim-Plinara (danas E.ON distribucija plina), Crodux plin, Butan plin te KOER, gdje je, uz plinski sektor, sudjelovao i u razvoju inovativnih energetskih projekata poput prve hrvatske virtualne elektrane. Posebno se istaknuo razvojem modela trgovanja prirodnim plinom na OTC i burzovnim tržištima, optimizacijom nabave, povećanjem prodajnih rezultata te vođenjem složenih komercijalnih i operativnih sustava.

Dolazak Mladena Šicela predstavlja značajno stručno pojačanje za Gradsku plinaru Zagreb-Opskrba u razdoblju intenzivnog razvoja tržišta i jačanja tržišne pozicije društva. Njegovo bogato iskustvo u trgovanju energentima, upravljanju opskrbnim portfeljem i razvoju poslovanja dodatno će osnažiti tržišne aktivnosti tvrtke te doprinijeti kvalitetnijoj obradi tržišta i daljnjem razvoju odnosa s korisnicima u segmentu poduzetništva i kućanstava.