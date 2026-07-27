Kraš se oporavio od udara skupog kakaa, dobit skočila na 2,9 milijuna

Kraš Grupa u prvom se polugodištu ove godine vratila na razinu profitabilnosti nakon što je rekordni rast cijena kakaovca prošle godine gotovo izbrisao dobit. Neto dobit Grupe dosegnula je 2,9 milijuna eura, dok je u istom razdoblju lani iznosila tek oko 258 tisuća eura. Oporavak marži dolazi u trenutku kada kompanija ulazi u novi investicijski ciklus, obilježen u prvom se polugodištu ove godinenakon što je rekordni rast cijena kakaovca prošle godine gotovo izbrisao dobit. Neto dobit Grupe dosegnula je 2,9 milijuna eura, dok je u istom razdoblju lani iznosila tek oko 258 tisuća eura. Oporavak marži dolazi u trenutku kada kompanija ulazi u novi investicijski ciklus, obilježen kupnjom proizvodnog kompleksa u Zaprešiću , koji bi trebao omogućiti dugoročno širenje proizvodnih kapaciteta.

Prema nerevidiranim konsolidiranim rezultatima, Kraš Grupa u prvih je šest mjeseci ostvarila 93,4 milijuna eura ukupnih prihoda, što je 3,8 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno su ukupni rashodi porasli svega 0,2 posto, na 89,8 milijuna eura, što je rezultiralo znatno snažnijim rastom profitabilnosti. EBITDA je porasla na 7,6 milijuna eura, odnosno za 1,9 milijuna eura ili oko trećinu u odnosu na prošlu godinu, dok je EBITDA marža povećana na 8,8 posto.

Takav zaokret predstavlja značajan oporavak u odnosu na prvo polugodište 2025., kada je Kraš ostvario tek simboličnu dobit. Tada je Uprava kao najveći izazov izdvojila rekordno visoke cijene kakaovca, zbog kojih su rashodi rasli znatno brže od prihoda te snažno pritisnuli profitne marže. Ovogodišnji rezultati pokazuju da je kompanija uspjela stabilizirati poslovanje i vratiti profitabilnost.

Zaprešić najveća investicija posljednjih godina

Predsjednik Uprave Tomislav Bagić istaknuo je da su prvo polugodište obilježili rast prihoda i kupnja proizvodnog kompleksa u Zaprešiću, koji bi mogao postati nova lokacija buduće proizvodnje.

- Prvu polovicu 2026. godine obilježili su rast prihoda i važan iskorak kupnje proizvodnog kompleksa u Zaprešiću, kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. Ovim strateškim ulaganjem osigurali smo preduvjete za dugoročno povećanje proizvodnih kapaciteta i stvaranje novih mogućnosti za rast kompanije. U razdoblju pred nama i dalje ćemo pratiti tržišne okolnosti, a svakako nastavljamo s ulaganjima, primarno u proizvodnju, kako bismo osigurali dodatni razvoj poslovanja te jačanje naše konkurentske pozicije - izjavio je Bagić.

Kupnja proizvodnog kompleksa predstavlja najveći Krašev investicijski iskorak posljednjih godina i već je vidljiva u financijskim izvještajima. Vrijednost dugotrajne imovine povećana je tijekom prvog polugodišta sa 88,2 milijuna na 102,2 milijuna eura, dok je zbog intenzivnih ulaganja i financiranja investicijskog ciklusa stanje novca i novčanih ekvivalenata smanjeno s 8,25 milijuna na 290 tisuća eura.

U fokusu i investitori

Objavljeni rezultati dolaze u razdoblju kada je Kraš posljednjih mjeseci u središtu pozornosti tržišta kapitala. Osim pokretanja velikog investicijskog ciklusa i promjena u Upravi, kompanija prolazi i kroz proces preuzimanja , zbog čega će snažan oporavak profitabilnosti biti jedan od važnih pokazatelja za investitore i dioničare.

Za razliku od prošle godine, kada je rast troškova gotovo poništio učinak rasta prihoda, ovogodišnje polugodište pokazuje da je Kraš ponovno uspio povećati profitne marže. Uz nastavak ulaganja u proizvodnju, upravo će održivost takve profitabilnosti biti jedno od ključnih pitanja u nastavku godine.