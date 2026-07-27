Biznis i politika
UGP traži uključivanje poduzetnika u pripremu propisa
27. srpnja 2026.
foto Ratko Mavar
Od ministarstava traži objavu analiza i MSP testa na kojima se temelje najavljene promjene oporezivanja paušalnih obrtnika
Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je od Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva uključivanje predstavnika poduzetnika i obrtnika u pripremu propisa koji izravno utječu na njihovo poslovanje, a povod su najavljene promjene oporezivanja paušalnih obrtnika.
UGP, na čijem je čelu Bruno Samardžić, zanima tko priprema te promjene, prema kojim kriterijima su odabrani sudionici te na kojim se analizama i procjenama temelji predloženi model.
- Tražimo objavu procjene učinaka propisa, MSP testa i svih stručnih podloga koje opravdavaju dodatno porezno opterećenje dijela obrtnika - kaže se u UGP-ovom priopćenju.
MSP test (test malog i srednjeg poduzetništva) je postupak analize i ocjene gospodarskih učinaka kojim se provjerava kako novi zakoni i propisi utječu na mikro, mala i srednja poduzeća. Počiva na načelu "prvo misli na male", kako bi se spriječilo prekomjerno administrativno i financijsko opterećenje
Poduzetnike treba uključiti dok se propisi još oblikuju, a ne kada su ključne odluke već donesene, smatra UGP.
Od Ministarstva gospodarstva zatražio je uspostavu redovite suradnje i transparentnog načina uključivanja zainteresiranih dionika u radne skupine i stručna savjetovanja.
Udruga upozorava da porezne i administrativne odluke donesene bez kvalitetnih analiza mogu smanjiti motivaciju za rast, potaknuti rast cijena, povećati sivu ekonomiju i dodatno otežati poslovanje najmanjih gospodarskih subjekata.
- Oni koji će propise provoditi i plaćati njihove posljedice moraju sudjelovati u njihovoj pripremi - apelira UGP.
Prije nekoliko dana Udruga Glas poduzetnika (UGP) pozvala je Vladu da javno objavi analize na temelju kojih planira mijenjati porezni tretman paušalnih obrtnika, upozoravajući da porezni sustav ne bi smio dijeliti obrtnike na 'istinske' i 'neistinske'.
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