UGP traži uključivanje poduzetnika u pripremu propisa

Od ministarstava traži objavu analiza i MSP testa na kojima se temelje najavljene promjene oporezivanja paušalnih obrtnika

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je od Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva uključivanje predstavnika poduzetnika i obrtnika u pripremu propisa koji izravno utječu na njihovo poslovanje, a povod su najavljene promjene oporezivanja paušalnih obrtnika.

UGP, na čijem je čelu Bruno Samardžić, zanima tko priprema te promjene, prema kojim kriterijima su odabrani sudionici te na kojim se analizama i procjenama temelji predloženi model.

- Tražimo objavu procjene učinaka propisa, MSP testa i svih stručnih podloga koje opravdavaju dodatno porezno opterećenje dijela obrtnika - kaže se u UGP-ovom priopćenju.

MSP test (test malog i srednjeg poduzetništva) je postupak analize i ocjene gospodarskih učinaka kojim se provjerava kako novi zakoni i propisi utječu na mikro, mala i srednja poduzeća. Počiva na načelu "prvo misli na male", kako bi se spriječilo prekomjerno administrativno i financijsko opterećenje

Poduzetnike treba uključiti dok se propisi još oblikuju, a ne kada su ključne odluke već donesene, smatra UGP.

Od Ministarstva gospodarstva zatražio je uspostavu redovite suradnje i transparentnog načina uključivanja zainteresiranih dionika u radne skupine i stručna savjetovanja.

Udruga upozorava da porezne i administrativne odluke donesene bez kvalitetnih analiza mogu smanjiti motivaciju za rast, potaknuti rast cijena, povećati sivu ekonomiju i dodatno otežati poslovanje najmanjih gospodarskih subjekata.

- Oni koji će propise provoditi i plaćati njihove posljedice moraju sudjelovati u njihovoj pripremi - apelira UGP.