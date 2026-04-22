Hrvatski BDP revidiran na 3,4 posto: rast jači nego što se mislilo

DZS podigao procjene za 2025., uz snažniji završetak godine i korekcije ključnih komponenti poput investicija i potrošnje

Hrvatsko gospodarstvo lani je poraslo po stopi od 3,4 posto, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), revidiravši svoju prvu procjenu, objavljenu krajem veljače, o stopi rasta BDP-a u prošloj godini od 3,2 posto.

U zadnjem lanjskom tromjesečju, pak, prema revidiranim podacima, rast BDP-a iznosio je 3,9 posto, nasuprot ranije objavljenih 3,6 posto.

Kako su naveli iz DZS-a, radi usklađenosti podataka nacionalnih računa u obračun tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda, uključena je ažurirana verzija poreza, subvencija, izdataka za državnu potrošnju i bruto investicija u fiksni kapital.

- Prema revizijskoj politici nacionalnih računa i statistike državnih financija/statistika prekomjernog deficita, ako su u obračunu podataka u sklopu travanjske notifikacije nastale znatne promjene, DZS je dužan omogućiti konzistentnost podataka i objaviti reviziju BDP-a. Objavljivanjem revizije BDP-a također se postiže konzistentnost tromjesečnih sektorskih računa. Revidirani podaci odnose se na razdoblje od prvog tromjesečja 2022. do četvrtog tromjesečja 2025., a najveće promjene nastale su u 2025., stoga objavljujemo revidirana tromjesečja za 2025. -ističu u svom priopćenju.

Prema revidiranim podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u posljednjem lanjskom kvartalu za 2,8 posto na godišnjoj razini, 0,2 posotna boda više nego je objavljeno prema prvoj procjeni u veljači.

Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 7 posto, što je revidirano naviše za 0,1 postotni bod. Državna potrošnja porasla je za 2,8 posto, pokazuju revidirani podaci, što je niži rast nego u prvoj procjeni objavljenoj u veljači od 4,7 posto.

Gledano po tromjesečjima u 2025., BDP je u prvom tromejsečju po revidiranim podacima DZS-a porastao za 3,6 posto na godišnjoj razini, u drugom tromjesečju za 3,8 posto, u trećem za 2,6 posto te u zadnjem za već spomenutih 3,9 posto. Rast BDP-a u zadnjem lanjskom tromjesečju bio je već 20. kvartal zaredom kako domće gospodarstvo raste.