HAMAG-BICRO vaučer za sudjelovanje na Global Innovation Summitu 2026.

HAMAG-BICRO poziva hrvatske poduzetnike, inovatore i startupove da iskoriste vaučer za sudjelovanje na međunarodnom gospodarskom susretu Global Innovation Summit 2026., koji će se održati 6. svibnja 2026. godine u Basel, Švicarska.

Global Innovation Summit jedno je od vodećih međunarodnih okupljanja posvećenih zdravstvenoj industriji, biomedicinskim inovacijama, održivim tehnologijama i digitalnoj sigurnosti. Summit okuplja tvrtke, istraživačke organizacije, startupe i investitore iz cijelog svijeta s jasnim ciljem: razvoj tehnološki naprednih i održivih rješenja za zdravstvo budućnosti.

Sudjelovanje na ovom prestižnom događanju predstavlja iznimnu priliku za hrvatske tvrtke koje žele ojačati međunarodnu vidljivost, ostvariti održivi rast te uspostaviti nova strateška partnerstva na globalnoj razini.

Zašto sudjelovati?

Global Innovation Summit fokusiran je na ključna područja budućeg razvoja:

biomedicinu i zdravstvo

održivost i kružnu ekonomiju

digitalnu sigurnost

Sudionicima se pruža mogućnost da:

ostvare izravne kontakte s međunarodnim partnerima

sudjeluju u unaprijed organiziranim B2B susretima

predstave svoje proizvode, usluge i inovativna rješenja globalnoj publici

prošire međunarodnu poslovnu mrežu i pronađu nove klijente

steknu uvid u najnovije trendove koji oblikuju budućnost industrije

Drugim riječima: manje teorije, više konkretnih prilika.

Kako funkcionira HAMAG-BICRO vaučer?

Proces je jednostavan i prilagođen poduzetnicima:

Prijava – putem obrasca Priprema – HAMAG-BICRO osigurava sve potrebne informacije i upute prije događanja Sudjelovanje – aktivno sudjelovanje na međunarodnom gospodarskom susretu Izvješće – kratko izvješće o ostvarenim aktivnostima nakon događanja

Rezultat: lakši ulazak na međunarodna tržišta, nova poslovna suradnja i snažniji međunarodni iskorak.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Za dodatne upite:

[email protected]