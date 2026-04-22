Ivanu Bešliću potvrđen novi mandat na čelu Unit Croatia

Na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora vodeće hrvatske IT udruge Unit Croatia, Ivanu Bešliću (Sofascore) potvrđen je novi mandat na mjestu predsjednika. Frane Borozan (SysKit) preuzeo je ulogu dopredsjednika, dok su u Upravni odbor ušla nova pojačanja: Anamarija Medić (True North), Ivan Krnić (CROZ), i Tihana Ana Reljić (Odvjetničko društvo Reljić, Zelić, Židanić i Mar – REZIME).

Unit Croatia, kao najveća i najutjecajnija udruga hrvatske IT industrije, nastavlja s fokusom na povezivanje, osnaživanje i unaprjeđenje cijelog sektora u eri brzih tehnoloških i tržišnih promjena.

Hrvatski IT sektor kao nikad plovi iznimno nemirnim morem, od eksplozivnog razvoja umjetne inteligencije do globalnih ekonomskih i geopolitičkih izazova. „Umjesto da nas valovi nose, mi u Unitu želimo da naši članovi snažno na njima voze.“, rekao je Ivan Bešlić, suosnivač i CSO Sofascorea i dodao da je uloga Unita pomoći hrvatskim IT tvrtkama da olujno AI vrijeme pretvore u prilike za rast. „To ćemo raditi kroz intenzivnu razmjenu iskustava, i domaćih i onih sa stranih tržišta na kojima naši članovi već uspješno posluju. Prenošenjem praktičnog znanja, jačanjem suradnje s institucijama i aktivnim utjecanjem na kreiranje javnih politika želimo stvoriti okruženje u kojem hrvatski IT ne samo preživljava, već predvodi. istaknuo je Bešlić.

Novi sastav Upravnog odbora donosi još veću dubinu znanja, različitih perspektiva i energije. Zajedno ćemo još snažnije povezivati članove, poticati transformaciju uslužnih agencija u product kompanije i osigurati da hrvatski IT ostane globalno konkurentan i inovativan. Ističu u Unitu.

Frane Borozan, novi dopredsjednik i suosnivač te predsjednik uprave SysKita, naglasio je važnost povezivanja zajednice i brze prilagodbe umjetnoj inteligenciji.

U novom sastavu Upravnog odbora su i Antonio Perić-Mažar (Locastic), Vlatko Vlahek (PROTOTYP), Ivan Krnić (CROZ) – direktor inženjeringa, autor knjige BizTech Evolution i voditelj podcasta 0800-DEVOPS, Anamarija Medić (True North) – CEO i suosnivačica, s više od 15 godina iskustva u digitalnoj modernizaciji, data i cloud-native razvoju i Tihana Ana Reljić – odvjetnica-partner u REZIME, aktivna u IT zajednici od 2010. godine, stručnjakinja za pravne aspekte poslovanja IT tvrtki

Svi članovi Upravnog odbora donose bogato iskustvo iz različitih segmenata IT industrije – od razvoja proizvoda i DevOpsa, preko AI i cloud tehnologija, do pravnih i regulatornih pitanja.

Unit Croatia poziva sve IT tvrtke, timove i pojedince da se pridruže zajednici i aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti hrvatskog tehnološkog sektora.