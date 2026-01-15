U novom broju doznajte jesu li ulagači naučili lekciju iz prošle krize

U novom broju Lidera pročitajte jesu li ulagači naučili lekciju, reportažu iz sortirnice Hrvatske pošte, ali i razgovor s Mićom Ljubenkom

Koliko je hrvatska burza danas slična onoj iz 2007. te jesu li domaći mali i veliki ulagači opet na putu katastrofe jer ništa nisu naučili iz prethodne krize? Ili je situacija, unatoč nekim poveznicama, danas ipak bitno drukčija, kako kaže pjesma, 'sve je isto, a ništa isto nije'? Koliko se tržište razlikuje danas i nekad pitamo se u ovotjednoj temi broja.

Otkako je inflacija postala jedina ekonomska tema na Zapadu, ekonomisti i donositelji odluka snivaju 'meko slijetanje', odnosno idealnu situaciju u kojoj ekonomija stabilno raste, a inflacija stabilno pada. Nekoliko godina poslije to djeluje kao utopija: SAD ima visoku inflaciju i visoku stopu ekonomskog rasta, kao i Hrvatska, a eurozona ima skroman rast, ali i nižu stopu inflacije.

Zla kob koja na neki način prati Westgate, površinom najveći trgovinski centar u Hrvatskoj, još i prije nego što je uopće prva ukopana lopata simbolički označila početak njegove gradnje, opasno je zaprijetila njegovim bankrotom. Tvrtka Westgate City od početka 2020. pa zaključno s 2024. na ukupno ostvarenih 33,33 milijuna eura prihoda imala je ukupno 38,76 milijuna eura gubitka u poslovanju. Unatoč tomu direktor Westgate Cityja Denis Čupić uvjerava nas da stečaj nije opcija.

​​Mićo Ljubenko nedavno je bio i sudionik Liderove konferencije '48 sati' u Šibeniku, kada nas je zaintrigirao tvrdnjom da postoji sistemska pogreška u e-Savjetovanjima zbog koje taj portal ne ispunjava osnovnu funkciju – javnu raspravu o propisima koji se pripremaju. U intervjuu za Lider detaljno je objasnio o čemu je riječ i naveo primjere propisa koji su možda mogli biti bolji da nije te sistemske pogreške.

Uz sve to, u novom broju pročitajte reportažu iz sortirnice Hrvatske pošte, poduzetničku priču Martine Ćustić (Zdrava navika), ali i razgovor s Romanom Matanovac Vučković i Borisom Trupčevićem.