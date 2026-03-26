HAMAG-BICRO pokrenuo novu fazu projekta BOND 3

U Zadru su se okupili predstavnici poduzetničkih potpornih institucija, članice Mreže BOND, kako bi otvorili novo poglavlje suradnje, razmjene znanja i razvoja usluga za poduzetnike

Zadar je danas postao središte poduzetničke podrške iz cijele Hrvatske. U organizaciji HAMAG-BICRO-a, 25. i 26. ožujka održava se dvodnevna konferencija kojom je službeno obilježen početak provedbe treće faze projekta BOND 3. Na jednom mjestu okupili su se predstavnici poduzetničkih potpornih institucija, članice Mreže BOND, kako bi otvorili novo poglavlje suradnje, razmjene znanja i razvoja usluga za poduzetnike.

Nakon prve dvije uspješne faze projekta, Mreža BOND danas okuplja 101 poduzetničku potpornu instituciju iz cijele Hrvatske, a nova faza projekta u sljedeće četiri godine stavlja snažan naglasak na istraživanje i razvoj, inovacije, digitalizaciju, internacionalizaciju i zelena poslovna načela.

Konferenciju je otvorio predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec: 'Iznimno nam je drago što BOND ulazi u novu, treću fazu jer to potvrđuje njegov značaj, kako za poduzetnike kojima su usluge u okviru projekta namijenjene, tako i za gospodarstvo, odnosno ujednačeni gospodarski razvoj svih naših regija. Osim što će se poduzetnicima pružiti podrška u jačanju kapaciteta u područjima istraživanja, razvoja, inovacija i digitalizacije, u okviru projekta organizirat ćemo edukacije i za studente kao buduće poduzetnike ili zaposlenike u poduzećima. Povezivanjem poduzetničkih potpornih institucija iz svih dijelova Hrvatske u Mrežu BOND i standardizacijom njihovih usluga, osigurali smo ujednačen pristup informacijama svim našim poduzetnicima.'

Državni tajnik Goran Romek, izaslanik ministra gospodarstva, istaknuo je: 'Projekt BOND 3, koji provodi HAMAG-BICRO, predstavlja važan korak u provedbi politika Vlade Republike Hrvatske usmjerenih na jačanje konkurentnosti gospodarstva i razvoja poduzetništva. Ministarstvo gospodarstva kroz ovaj projekt nastavlja sustavno ulagati u jačanje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija, koje imaju ključnu ulogu u pružanju podrške malim i srednjim poduzećima, pri čemu se kroz ulaganje od 6,4 milijuna eura dodatno razvijaju kompetencije u području inovacija, digitalne transformacije i održivog poslovanja'.

Nadovezujući se na državnog tajnika, župan Zadarske županije Josip Bilaver poručio je: 'Danas, devet godina od pokretanja projekta BOND, Mreža okuplja 101 poduzetničku potpornu instituciju iz svih hrvatskih županija, potvrđujući koliko je važno sustavno ulagati u razvoj poduzetništva kao ključnog zamašnjaka gospodarstva. Nova faza projekta BOND dodatno stavlja naglasak na digitalizaciju, istraživanje i razvoj te zelena načela, s jasnim ciljem – osigurati jednako kvalitetnu podršku poduzetnicima, bez obzira nalaze li se u velikim urbanim središtima ili na udaljenim otocima'.

Sam gradonačelnik Zadra, Šime Erlić, posebno je naveo:

'Istraživanje i razvoj, digitalizacija i zelena poslovna načela ono su na čemu se temelje i politike Zadra. U posljednjih pet godina Zadar bilježi porast broja stanovništva, rekordnu zaposlenost i jačanje gospodarstva. Posebno nam je drago da u Zadru imamo ured HAMAG-BICRO-a i da je podrška gospodarstvu koju HAMAG pruža kontinuirana i za nas važna u daljnjem razvoju u području proizvodnje, inovacija, istraživanja i razvoja'.

Tijekom konferencije predstavljene su aktivnosti projekta BOND 3, a uručeni su i certifikati poduzetničkim potpornim institucijama za pružanje standardiziranih usluga u okviru Mreže BOND. Sudionici su imali priliku čuti i više o suradnji s europskom mrežom EBN, kao i razmijeniti iskustva o daljnjem razvoju usluga za male i srednje poduzetnike.

Projekt BOND 3 traje do listopada 2029. godine, ukupne je vrijednosti 6,38 milijuna eura, a sufinanciran je kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.