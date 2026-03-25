Američki golf u Zadru: Otvaraju li se parkovi prirode za elitni turizam?

Zaboravite Srđ, u Zadru su američki lobisti predstavili 'ekološki golf' kojim se parkove prirode planira pretvoriti u elitna igrališta

Zadar je početkom dana bio domaćin Premium Tourism & Investment Foruma 2026, skupa koji je u luksuznom ambijentu hotela Hyatt Regency okupio domaće predstavnike vlasti, novu američku veleposlanicu Nicole McGraw, te šačicu turističkih investitora i predstavnika nekih turističkih projekata u drugim zemljama. No, iako je naziv foruma sugerirao široku raspravu o ‘premium’ turizmu, glavna zvijezda cijelog događaja bila je samo jedna tema: golf turizam.

Platforma za lobiranje

Forum je ustvario bio snažna platforma za lobiranje, što je potvrdila prisutnost nove američke veleposlanice, čije su poruke bile kristalno jasne – Hrvatska ima ‘netaknut potencijal’ koji američki kapital želi aktivirati, a najbolja aktivacija su golf tereni visoke kategorije.

Podršku njezinim argumentima dao je britanski stručnjak Jeremy Slessor, predstavnik European Golf Design, čija prisutnost na zadarskom forumu nije bila protokolarna. EGD je operativni krak PGA European Toura, vodeće europske organizacije za golf natjecanaja, koji je zadužen za projektiranje najprestižnijih svjetskih terena poput onih za Ryder Cup. Slessor je u Zadar stigao s jasnim zadatkom: pružiti institucionalni legitimitet tezi da golf tereni nisu nikakva ekološka prijetnja, već održivi sustavi koji se mogu uklopiti čak i u osjetljive rubne zone parkova prirode.

Njegova uloga, ako smijemo čitati između redaka, bila je ključna za slamanje lokalnog birokratskog otpora, jer projekti koje njegova tvrtka zastupa investitorima nude važan 'zeleni certifikat' vrhunskog dizajna, što je u suštini obećanje državi da se okoliš neće ugroziti, dok se istovremeno privlači najbogatija svjetska klijentela.

Provokativna teza

Glavna teza koju Slessor plasirao na forumu u Zadru bila je dosta provokativna: moderni golf tereni nisu neprijatelji prirode, već njezini čuvari. Prema njegovim riječima, kontrolirani i uređeni golf resorti unutar ili uz rubove parkova prirode zapravo su jedina učinkovita brana protiv stihijske apartmanizacije koja nepovratno uništila hrvatsku obalu.

Golf će našu obalu spasiti, kao što je to već učinjeno u Turskoj i Italiji, zemljama koje prosperiraju između ostalog i zahvaljujući brojnim golf terenima, a osim toga, poentirao je za kraj, Hrvatska ima čak i povoljniju klimu i od Antalije i nekih dijelova Italije. Samo, kaskate zbog birokracije, ovlaš je zaključio.

A zašto Zadar?

Zadarski akvatorij i njegovo zaleđe iznimno su zanimljivi golf investitorima jer nude rijedak spoj: enormnu prostornu dubinu i blizinu obale. Uz to, i zračna luke je nadohvat ruke. Sve to znači da bi Zadar mogao postati strateški epicentar golfa u Hrvatskoj.