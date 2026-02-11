Želite bolje poslovne ideje? Preselite sastanke vani

Amadria Park Šibenik evoluirao je izvan klasičnih konferencijskih modela i nudi jedinstvene prostore koji potiču kreativnost i povezivanje

Htjeli to ili ne, pandemija nas je naučila kako voditi sastanke preko ekrana. Zoom, Meet, Teams pokazale su se kao vrlo zgodne, praktične aplikacije, jer smo iz udobnosti svog doma, fino odjeveni samo do struka, mogli odraditi svakodnevne sastanke. Na početku, to je bilo nužno, ali privremeno rješenje. Kasnije, vrlo učinkovita alternativa.

Doduše, alternativa s ograničenjima, jer kako se pokazalo, online sastanci možda jesu praktični, ali im nedostaje spontanosti, osjećaja zajedništva i pripadanja timu… Nema 'čitanja' tuđe i energije prostora, spontanih susreta u hodniku, neplaniranih razgovora koji nisu dio agende, a upravo u takvim trenucima, takvoj živoj, offline interakciji nastaju najbolje ideje.

Menadžeri stoga radije biraju hibridne opcije koje uključuju brze zoomove, ali i sastanke uživo, dok oni najmudriji idu korak dalje i konferencijske dvorane (makar povremeno) mijenjaju prostorima koji su mnogo više od lijepe kulise.

Naime, sve više tvrtki shvaća da se barem dio poslovnih susreta može (i treba) preseliti vani, na terase, u otvorene prostore, uz more ili u prirodu. Tako, primjerice, urbana legenda kaže da je neponovljivi Steve Jobs sastanke održavao vani, i to hodajući, a to navodno prakticira i Mark Zuckerberg.

Ti lideri znaju da su zatvoreni prostori i konferencijske dvorane izvrsne za operativne odluke i sastanke koji traže usredotočenost i brzinu, dok su otvoreni prostori bolja opcija za kreativnost, strateško promišljanje ili razvoj novih ideja, jer okruženje utječe na način na koji mozak obrađuje informacije.

Prednosti outdoora

Naime, studija Sveučilišta Michigan pokazala je da boravak na otvorenom poboljšava pamćenje i koncentraciju te da, makar zvuči kontraintuitivno, sastanci vani imaju manje distrakcija od onih u uredima. Vrijeme provedeno u prirodi povećava razinu energije, potiče lučenje endorfina, pa i produktivnost, a prema istraživanju, već nakon 20 minuta osjećaju se blagodati provođenja vremena na otvorenom.

Uz to, outdoor sastanci potiču spontaniju i autentičniju komunikaciju; sudionici se osjećaju opuštenije, hijerarhije postaju manje izražene, a razgovori prirodnije teku.

Kad bismo zamišljali idealno okruženje za takva sastančenja, vjerojatno bi se većini spontano nametnule mediteranske vizure; miris mora i bora, friška arija i nebo bez oblačka.

Upravo zato ne čudi što se obalne destinacije pozicioniraju kao mjesta koja osim infrastrukture nude i dodanu vrijednost - arhitekturu, gastronomiju i neponovljivi ambijent.

Jedan od primjera takvog pristupa je Amadria Park Šibenik, koji MICE događanja ne promatra samo kroz dvorane i tehnologiju. Osim u profesionalnu organizaciju ulaže u cjelokupno okruženje, jer upravo ono potiče razvoj strategija, ideja i odnosa; potiče kreativnost, povezuje kolege, timove, poslovne partnere…

U praksi to znači da su u Amadria Parku svjesni da poslovni program, događaj ili konferencija ne završavaju u trenutku kad se izađe iz dvorane nego se prirodno nastavljaju kroz otvoreni prostor, jedinstvene vanjske lokacije koje se nalaze u sklopu kompleksa.

Među najprepoznatljivijima je Mediteranski Grad – jedinstveni konferencijski prostor uz more koji na više od 1,1 tisuću četvornih metara spaja otvoreni ambijent, pogled na more i autentičan mediteranski ugođaj.

Prostor može ugostiti i do tri tisuće sudionika zbog čega je idealan za poslovne događaje, večernje programe i networking. Osim kapaciteta, njegova vrijednost je i u ambijentu koji pruža; pogledu na otvorene horizonte i miris mora koji stvaraju drugačiju, opušteniju dinamiku komunikacije. Opuštena atmosfera pomaže da ideje lakše dođu do izražaja, ali povećava angažiranost sudionika.

Mediteranski grad

Prostor kao pokretač ideja

Slično iskustvo unutar Amadria Parka pruža i Dalmatinsko etno selo, doista jedinstven prostor u domaćoj MICE ponudi.

Naime, na površini od tri tisuće četvornih metara sudionici mogu doživjeti kako je izgledao život u tradicionalnom dalmatinskom selu, šetati među kamenim kućama, vidjeti stoljetni vodeni mlin i sudjelovati u autentičnim gastronomskim iskustvima temeljenima na konceptu 'od vrta do stola'.

Domaći kruh, pršut, sirevi, svježa riba i lokalna vina nisu samo dio ponude, nego i dio priče o prostoru koji briše granicu između poslovnog i kulturnog doživljaja.

Tu ideju spajanja poslovnog i mediteranskog načina života utjelovljuje i restoran Trattoria koji s besprijekornim uređenjem, rustikalnim gredama i sjenovitim terasama s pogledom na šibenski arhipelag, stvara ambijent u kojem sastanci dobivaju potpuno drugačiji tempo.

Dalmatinsko selo

Ta doza potrebne opuštenosti, prirodno svjetlo i svjež zrak koji dokazano poboljšavaju raspoloženje i razinu energije, direktno utječu na kvalitetu donošenja odluka i učinkovitost timova.

Spontanost i neformalnost

Posebna vrijednost mediteranskog okruženja dolazi do izražaja u večernjim satima kad formalni dio programa prelazi u neformalna druženja. U Amadria Parku Šibenik tu ulogu preuzima En Vogue Beach Club, luksuzni prostor uz more koji može ugostiti do čak dvije tisuće sudionika.

Otvorene platforme i panoramski pogled stvaraju idealno okruženje za networking, promocije ili korporativne evente, a večernji susreti donose spontanost i razmjenu ideja bez pritiska strukture ili vremena.

En Vogue Beach Club

Takvi neformalni razgovori doprinose izgradnji povjerenja i dugoročnih poslovnih odnosa što ih čini ključnim dijelom uspješnih MICE događanja.

Ekipa iz Amadria Parka itekako je svjesna benefita boravka u mediteranskog okruženju i svojom outdoor ponudom pokazuje da MICE industrija može evoluirati izvan klasičnih kongresnih modela, ponuditi profesionalnu organizaciju i prostor koji potiče inspiraciju, kreativnost i kvalitetnije povezivanje.

*Sadržaj nastao u suradnji s Amadria Parkom Šibenik