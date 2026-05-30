Ususret IPO-u Anthropic prikupio 65 milijardi dolara

Anthropic, tvrtka koja stoji iza AI alata Claude, prikupio je 65 milijardi dolara u novoj rundi financiranja čime je dosegnuo tržišnu vrijednost od 965 milijardi dolara nadmašivši pritom svog glavnog konkurenta; OpenAI čija je vrijednost u ožujku procijenjena na 852 milijarde dolara.

Rundu financiranja predvodili su Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks i Sequoia Capital, pri čemu je svaki od navedenih investitora uložio više od dvije milijarde dolara u tvrtku. U ovaj proces bila su uključena i velika tehnološka imena: Alphabet je uložio nekoliko milijardi dolara dok je Amazon uložio pet milijardi dolara.

Dodatna sredstva osigurali su Micron Technology, Samsung Electronics i SK Hynix, čime je ukupni iznos financiranja dobrano premašio početni cilj tvrtke od 30 milijardi dolara. Ovaj investicijski ciklus zaključen je u svega nekoliko tjedana, što ukazuje na iznimno snažnu potražnju investitora za tehnologijom koju razvija Anthropic. Naime, prema pisanju američkih medija, tvrtka je tek u travnju započela razmatranje nove runde financiranja.

Anthropic bilježi značajan đrast te očekuje 10,9 milijardi dolara prihoda u drugom tromjesečju, što je više nego duplo u odnosu na prethodno tromjesečje. Tvrtka je trenutno na putu ostvarenja svog prvog profitabilnog kvartala, a prema projekcijama koje je uprava predstavila investitorima, njezin će projektirani godišnji prihod, izračunat na temelju trenutnih rezultata poslovanja, uskoro premašiti 50 milijardi dolara. Usporedbe radi, taj je pokazatelj, koji projicira godišnji prihod na temelju kraćeg razdoblja poslovanja, u srpnju prošle godine iznosio četiri milijarde dolara.

Anthropic i OpenAI, kao i SpaceX, tvrtka fokusirana na svemirsku tehnologiju, pripremaju se za izlazak na burzu (IPO) koji se očekuje tijekom ove jeseni, a Anthropic, unatoč najnovijoj rundi financiranja, i dalje planira kraj godine iako su se mnogi ponadali da bi IPO mogao doći i ranije. OpenAI se također priprema za taj korak te se nacrt dokumentacije za izlazak na tržište kapitala od te kompanije očekuje u nadolazećim tjednima.

Novi val izlazaka na burzu ovih tehnoloških kompanija stvara značajan priljev novih dionica na tržište, što investitori dugo priželjkuju nakon razdoblja stagnacije izazvanog dizanjem kamatnih stopa Federalnih rezervi 2022. godine, koje je zamrznulo tržišta kapitala.

Blaga zabrinutost na tržištu

Prema podacima tvrtke PitchBook, SpaceX, OpenAI i Anthropic mogli bi svojim debitantskim izdanjima prikupiti rekordni kapital koji bi mogao premašiti sve IPO-e podržane venture capitalom u SAD-u u proteklom desetljeću.

SpaceX, čija je vrijednost nakon pripajanja xAI startupa ranije ove godine procijenjena na 1,25 bilijuna dolara, mogao bi prikupiti do 75 milijardi dolara, što bi bilo više nego dvostruko od sredstava prikupljenih tijekom rekordnog IPO-a tvrtke Saudi Aramco iz 2019. godine.

Ovaj val mega-izdanja izaziva euforiju, ali i oprez na Wall Streetu, pri čemu se očekuje neviđeni priljev novih dionica. Upravitelji indeksa, uključujući Nasdaq i S&P Dow Jones Indices, već su uveli ili razmatraju izmjene pravila za uvrštenje kako bi osigurali da njihovi indeksi precizno prate razvoj američkog tržišta dionica, omogućujući brži ulazak novih tehnoloških divova.

Primjerice, Nasdaq je u ožujku uveo pravila za ubrzani ulazak u Nasdaq 100, dok FTSE Russell odnedavno primjenjuje pravila koja SpaceX-u mogu omogućiti ulazak u njihove indekse unutar pet dana od IPO-a.

No, brojni analitičari upozoravaju da pravila za ulazak u indekse nisu puka birokracija, već rezultat desetljeća lekcija o tome što čini jedan indeks izdržljivim, pouzdanim i vrijednim povjerenja za bilijune dolara koji se prema njima ravnaju.

Postoji i opravdana zabrinutost zbog niske razine dionica u slobodnom prometu kod tvrtki poput SpaceX-a što bi moglo dovesti do umjetne potražnje kroz prisilnu kupnju od strane indeksnih fondova koji upravljaju golemim sredstvima.

Dodatni je rizik i da bi ovakva koncentracija novih AI dionica mogla povećati konkurenciju za kapital i potencijalno stvoriti pritisak na postojeće tehnološke dionice. Ipak, tehnološki sektor do sada pokazuje sposobnost apsorpcije velikih izdanja jer potražnja investitora za izloženošću AI tehnologijama ostaje nezasitna, što se ogleda u snažnom rastu dionica u poluvodičkoj industriji i uspješnom debiju proizvođača čipova Cerebras, čije dionice, unatoč početnoj volatilnosti, i dalje trguju znatno iznad cijene po kojoj su inicijalno ponuđene.