Turistička sezona ovisi o trajanju sukoba na Bliskom istoku

Ako se sukob stabilizira relativno brzo, Mediteran kao cjelina neće previše trpjeti, vjerojatno će i profitirati

Piše: Josip Mikulić, EFZG

Kad bismo 2026. promatrali bez aktualnoga geopolitičkog šoka na Bliskom istoku, ovosezonska očekivanja bila bi prilično jasna. Špica bi, kao i obično, sigurno bila solidna jer Hrvatska ima snažan ljetni proizvod, izvrsnu sigurnosnu percepciju i bazu potražnje koja se ne topi preko noći.

No jedna razlika u odnosu na lanjsku godinu vjerojatno bi se osjetila već u predsezoni. Prošle godine imali smo iznimno povoljan raspored praznika na važnim tržištima, a ove su godine ti kalendarski poguranci raniji. To obično znači nešto više prometa ranije u proljeće, ali i tanji rep koji se prelijeva u svibanj i lipanj.

Dijelom to kompenzira više Ryanairovih i Croatia Airlinesovih aviolinija jer predsezona je razdoblje uglavnom kraćih boravaka, a za njih je ključna kvalitetna zračna povezanost. Općenito, kad je predsezonski rep tanak ili tanji, špica još jače 'nosi godinu', pa mnogima raste i pritisak da se u kratkom razdoblju nadoknadi sve što se nije ostvarilo prije.