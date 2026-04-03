Cijene stambenih objekata u 2025. porasle za 14,1 posto

Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u 2025. godini u prosjeku su bile više za 14,1 posto u odnosu na godinu ranije, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

Pritom su cijene novih stambenih objekata porasle u prosjeku za 13,1 posto, dok su cijene postojećih stambenih objekata bile više za 14,3 posto, pokazuje izvješće DZS-a.

Cijene stambenih objekata u prošloj godini u odnosu na 2024. u prosjeku su u Gradu Zagrebu skočile za 14,2 posto, na Jadranu za 11,8 posto, dok su na ostalim područjima bile više za 19,3 posto.

U posljednjem lanjskom kvartalu cijene na godišnjoj razini više za 16,1 posto

U četvrtom lanjskom tromjesečju cijene stambenih objekata u Hrvatskoj su pak porasle za 3,4 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok su na godišnjoj razini, to jest prema četvrtom kvartalu 2024., skočile za 16,1 posto, pokazuju podaci DZS-a.

Pritom su novi stambeni objekti u prosjeku poskupljeli za 3,5 posto u odnosu na treće tromjesečje 2025., a za 14,7 posto u odnosu na četvrto tromjesečje 2024. godine.

Kada je riječ o cijenama postojećih stambenih objekata, one su bile više za 3,4 posto na kvartalnoj, a 16,4 posto na godišnjoj razini.

Cijene stambenih objekata u četvrtom tromjesečju 2025. u odnosu na treći kvartal iste godine u prosjeku su za Grad Zagreb bile više za 1,2 posto, za Jadran za 4,9 posto, a za ostala područja za 5,2 posto.

Na godišnjoj su razini cijene stambenih objekata u Zagrebu u prosjeku porasle za 14,9 posto, na Jadranu rast je iznosio 14,5 posto, dok su na ostalim područjima cijene stambenih objekata u četvrtom lanjskom kvartalu u odnosu na isti kvartal 2024. prosječno bile više za 23,3 posto, podaci su DZS-a.