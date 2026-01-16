Opinion maker

Za neučinkovite nadzorne odbore više nema izlika

16. siječnja 2026.
Istraživanja potvrđuju da profesionalizacija odbora postaje globalni standard. Stručnost članova odbora snažno utječu na kvalitetu nadzora

Piše: Lana Cindrić

Uloga nadzornih odbora u posljednjem se desetljeću znatno promijenila. Poslovno okružje obilježeno je digitalnom i AI revolucijom, rastućim zahtjevima održivosti te povećanim očekivanjima vlasnika i javnosti. Takve promjene nameću nadzornim odborima složenije zadaće i višu razinu profesionalne odgovornosti. Od članova se više ne očekuje samo formalna kontrolna funkcija, već i razumijevanje poslovnih modela, aktivno sudjelovanje u procjeni rizika, strateško promišljanje i sposobnost upravljanja grupnom dinamikom.

