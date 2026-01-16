Opinion maker
Za neučinkovite nadzorne odbore više nema izlika
16. siječnja 2026.
foto Shutterstock
Istraživanja potvrđuju da profesionalizacija odbora postaje globalni standard. Stručnost članova odbora snažno utječu na kvalitetu nadzora
Piše: Lana Cindrić
Uloga nadzornih odbora u posljednjem se desetljeću znatno promijenila. Poslovno okružje obilježeno je digitalnom i AI revolucijom, rastućim zahtjevima održivosti te povećanim očekivanjima vlasnika i javnosti. Takve promjene nameću nadzornim odborima složenije zadaće i višu razinu profesionalne odgovornosti. Od članova se više ne očekuje samo formalna kontrolna funkcija, već i razumijevanje poslovnih modela, aktivno sudjelovanje u procjeni rizika, strateško promišljanje i sposobnost upravljanja grupnom dinamikom.
