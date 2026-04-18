Kriptoimovina utemeljena na jasnim pravilima, a ne pričama o lakoj zaradi

Od početka je Koštiću odgovornost bila važnija od brzog rasta jer je namjeravao izgraditi sustav koji će izdržati regulativne i tržišne promjene

Oprez, sumnjičavost, suzdržanost, ali također financijska sloboda i tehnološki napredak – sve se to veže uz kriptovalute. Nepovjerljivost nastaje zbog nedostatka pravila i čestih prijevara, a s druge strane omogućuje se neovisnost o inflacijskim udarima, pa i državnim monetarnim politikama. U takvom okružju Denis Koštić odlučio je umjesto online platformi i špekulativnih proizvoda osnovati tvrtku Bitblock, koja danas upravlja brendom Kriptomat i razvija mrežu kriptobankomata diljem Hrvatske.

Pomoću fizičkih kriptobankomata jednostavno i razumljivo želi približiti kriptoimovinu građanima unutar jasno postavljenih pravila, ali bez priča i obećanja o brzoj zaradi. Koštić ističe da je Bitblock odabrao znatno zahtjevniji put na kojem će razvijati dugoročno održivo poslovanje, usklađeno sa zakonodavstvom i razumljivo krajnjim korisnicima.