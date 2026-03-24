Rijetka promjena na tržištu: Zlato pada, a bitcoin je stabilan

Zlato je sada palo za više od 20 posto sa svog vrhunca, a njegov najnoviji pad postao je najgori tjedni učinak od 2011.

Korelacija bitcoina sa zlatom pala je na 0,9, što je najniža razina u tri godine. To je prema analitičaru Wise Crypto koji je primijetio da su se slična očitanja u prošlosti pojavljivala blizu glavnih najnižih razina bitcoina, što povećava mogućnost da najveća kriptovaluta ulazi u fazu oporavka.

Prema podacima analitičara, koje je podijelio na X-u 24. ožujka, bitcoin se stabilizira dok zlato slabi. Omjerom bitcoina i zlata pao je za oko 70 posto u odnosu na prethodni maksimum. Promatrajući povijest, analitičar je istaknuo da su se takvi uvjeti dogodili upravo kada je bitcoin prestao padati i počeo se oporavljati.

Također je došlo do puno veće akumulacije od strane kitova, što doprinosi argumentu da se veći vlasnici pozicioniraju unutar trenutnog cjenovnog raspona.

Osim toga, Wise Crypto je ukazao na nedavne geopolitičke događaje koji su dodali kontekst bitcoinovim performansama u odnosu na tradicionalnu imovinu.

Bitcoin je porastao za sedam posto od početka sukoba između SAD-a i Irana 28. veljače, dok je zlato palo za dva posto.

Ta relativna snaga došla je čak i uz nagle dnevne oscilacije povezane s udarnim naslovima. A jučer je bio još jedan primjer kako ovi naslovi utječu na bitcoin.

U početku je vodeća kriptovaluta porasla na oko 71.500 dolara nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao komentare o pauzi u neprijateljstvima između SAD-a i Irana. Međutim, Iran je brzo demantirao tvrdnje, vraćajući bitcoin natrag prema 70.000 dolara i doprinoseći likvidacijama većim od 800 milijuna dolara.

U međuvremenu, zlato je dublje potonulo u područje medvjeđeg tržišta, izgubivši gotovo 10 posto prošli tjedan, kada je zabilježilo najslabiji učinak od rujna 2011. Zbog loših rezultata sada je palo za više od 20 posto u odnosu na svoj povijesni maksimum od 5600 dolara u siječnju.

Ublažavanje kratkoročnog prodajnog pritiska

Što se tiče bitcoina, u vrijeme pisanja ovog teksta, cijena mu je iznosila 71 tisuću dolara, nakon što je u posljednja 24 sata porastao za više od 3,5 posto. Unatoč tome, pao je za 4,1 posto u sedam dana, iako porast od gotovo četiri posto u periodu od mjesec dana pokazuje da bi mogao biti u konsolidaciji umjesto u jasnom silaznom trendu.

U međuvremenu, suradnik CryptoQuanta Amr Taha kaže da je kratkoročni pritisak prodaje na Binanceu pao, s 7-dnevnom standardnom devijacijom ostvarene dobiti i gubitka kratkoročnih vlasnika koja je pala na 255, razinu koja je posljednji put viđena prije nego što je bitcoin uhvatio oporavak od 10 posto. Na primjer, sličan podatak zabilježen je krajem veljače, nakon čega je bitcoin porastao s oko 66 na preko 75 tisuća dolara.

Ovaj pad volatilnosti sugerira da je došlo do usporavanja brze prodaje od strane kratkoročnih trgovaca, iako gubici i dalje mogu premašiti profite u trenutnim tokovima, čini se da ukupni pritisak postaje manje nepredvidljiv, što se u prošlosti podudaralo sa stabilnijim cjenovnim uvjetima.