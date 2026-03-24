Strategy prikuplja kapital od 44 milijarde dolara za kupnju bitcoina

Strategy se sve više okreće trajnim povlaštenim dionicama kako bi financirao svoju bitcoin strategiju

Strategy Michaela Saylora najavio je nekoliko programa prikupljanja kapitala u ukupnom iznosu od 44,1 milijarde dolara za financiranje kupnje bitcoina, uključujući prodaju običnih dionica i dvaju svojih dioničkih društava za isplatu dividendi.

Kompanija planira prikupiti do 21 milijarde dolara prodajom dionica Strategyja (MSTR) i dodatnih 21 milijarde dolara od svojih visokoprinosnih trajnih povlaštenih dionica Stretch (STRC) putem novih programa prodaje na tržištu, izjavila je tvrtka u podnesku 8-K američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) u ponedjeljak.

Strategy također namjerava prodati Strike u vrijednosti do 2,1 milijarde dolara, još jedna od njihovih ponuda trajnih povlaštenih dionica. Tvrtka nije odredila vremenski okvir za izdavanje, navodeći da se dionice mogu prodavati ‘s vremena na vrijeme’.

Saylorova tvrtka je plasirala svoje vrijednosne papire na tržište kao način da investitori steknu izloženost bitcoinu, koji je trenutno pao za više od 44 posto u odnosu na svoj povijesni maksimum. Tvrtka trenutno ima nerealizirani gubitak od 6,3 posto na bitcoin investiciju.

Revidirani program ulaganja omogućuje tvrtki postupnu prodaju više dionica na otvorenom tržištu, umjesto oslanjanja na manji broj velikih prikupljanja kapitala od vanjskih investitora, kao što je to prije činila putem konvertibilnog duga.

Strategyjeve preferirane dionice, kao što su STRC i STRK, daju investitorima mjesečne dividende, a istovremeno omogućuju tvrtki da poveća svoje investicije u bitcoin bez izdavanja dodatnih redovnih dionica MSTR-a.

Strategy je u tri mjeseca u svoju riznicu dodao 90 tisuća bitcoina

Strategy je izjavio da je u svojoj najnovijoj kupnji u ponedjeljak kupio 1.031 bitcoina u vrijednosti od 76,6 milijuna dolara, što je dodatak većim kupnjama od uobičajenih ovog mjeseca, koje uključuju 17.994 bitcoina 9. ožujka i 22.337 bitcoina 16. ožujka za ukupno 2,9 milijardi dolara.

Kompanija sada posjeduje 762.099 bitcoina vrijednih 54 milijarde dolara.