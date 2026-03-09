Kalshi i Polymarket razmatraju evaluacije od 20 milijardi dolara

Razmatra se regulacija prediktivnih tržišta nakon što su sumnjivo tempirane oklade izazvale zabrinutost zbog insajderske trgovine

Platforme prediktivnih tržišta Kalshi i Polymarket navodno istražuju nove runde prikupljanja sredstava koje bi mogle procijeniti pojedinačnu vrijednost tvrtki na oko 20 milijardi dolara, što je otprilike dvostruko više od njihovih najnovijih procjena.

Obje platforme su vodile preliminarne razgovore s potencijalnim investitorima o prikupljanju svježeg kapitala po povišenoj procjeni, izvijestio je Wall Street Journal u petak, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem. U izvješću se navodi da su pregovori još uvijek u ranoj fazi i da možda neće rezultirati poslovima ili osigurati ciljanu procjenu.

Kalshi trenutno posluje u SAD-u i nudi tržišta koja korisnicima omogućuju klađenje na ishode vezane uz sport, politiku, gospodarstvo i kulturne događaje. Vrijednost tvrtke posljednji put je procijenjena na oko 11 milijardi dolara u prosincu kada je prikupila milijardu dolara od investitora, uključujući Paradigm i Sequoia Capital.

Osnovan 2018. godine od strane Tareka Mansoura i Luane Lopes Lare, Kalshi je 2020. godine dobio odobrenje od američke Komisije za trgovanje robnim terminskim ugovorima (CFTC) za rad kao regulirana burza za tržišta temeljena na događajima. Platforma se od tada brzo proširila i nedavno je premašila prihod od milijardu dolara, a neke procjene stavljaju brojku bližu 1,5 milijardi dolara.

Polymarket planira lansiranje u SAD-u kasnije ove godine

Polymarket, koji je 2020. godine pokrenuo Shayne Coplan, i dalje je nedostupan američkim korisnicima bez virtualne privatne mreže (VPN), ali planira uvesti reguliranu domaću verziju svoje platforme kasnije ove godine. Vrijednost tvrtke procijenjena je na otprilike devet milijardi dolara u listopadu nakon što je Intercontinental Exchange, vlasnik njujorške burze, pristao uložiti do 2 milijarde dolara.

Obje platforme privukle su pozornost zakonodavaca i regulatora. Američki demokratski zakonodavci izrađuju zakone za regulaciju prediktivnih tržišta nakon što su sumnjivo tempirane oklade na vrijeme američkih i izraelskih napada na Iran izazvale zabrinutost zbog trgovanja povlaštenim informacijama.

Senator Chris Murphy tvrdio je da su osobe bliske Bijeloj kući možda iskoristile prethodna saznanja o napadu za klađenje, napominjući da je nekoliko Polymarket računa navodno zaradilo oko milijun dolara klađenjem samo nekoliko sati prije nego što su eksplozije prijavljene u Teheranu.

Polymarket se suočava sa sumnjom u trgovanje povlaštenim informacijama

Polymarket se suočio s višestrukim optužbama za trgovanje povlaštenim informacijama nakon što je nekoliko trgovaca postavilo neobično pravovremene oklade na velike događaje. Mala skupina kripto novčanika nedavno je zaradila više od 1,2 milijuna dolara kladeći se na tržište povezano s on-chain istragom DeFi platforme Axiom, neposredno prije nego što je istražitelj ZachXBT objavio tvrdnje o trgovanju povlaštenim informacijama povezanom s projektom.

U zasebnom incidentu prošlog mjeseca, drugi Polymarket račun navodno je zaradio oko 400 tisuća dolara nakon što je uložio veliku svotu novca na hvatanje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura neposredno prije nego što je vijest postala javna, što je dodatno postavilo pitanja o tome jesu li neki trgovci imali prethodne informacije.