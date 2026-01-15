Kripto medvjedi izgubili 700 milijuna dolara nakon porasta cijena

Bitcoin trguje iznad 97 tisuća dolara, a takvi dobici na kripto tržištu kažnjavaju medvjede tijekom posljednja dva dana

Cijena bitcoina u utorak i srijedu značajnije je porasla u odnosu na pojedinačne dane u nekoliko posljednjih mjeseci, a trgovci koji su u kratkim pozicijama (short) osjećaju posljedice. U posljednja 24 sata likvidirano je gotovo 700 milijuna dolara kratkih pozicija.

Bitcoin trguje po cijeni iznad 97 tisuća dolara i dosegao je najvišu cijenu od 14. studenog, prema podacima CoinGecka. Najveća kriptovaluta porasla je za gotovo osam posto u posljednja dva dana, iako je i dalje u padu od oko 23 posto u odnosu na svoj povijesni maksimum iznad 126 tisuća dolara postavljen početkom listopada.