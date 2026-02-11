Ray Dalio upozorava: CBDC-ovi će dati vladama financijsku kontrolu

Dalio je rekao da su CBDC-ovi neizbježni, ali malo je vjerojatno da će steći masovnu popularnost zbog praktičnosti i državnog nadzora

Osnivač Bridgewater Associatesa, Ray Dalio, u ponedjeljak je upozorio da će digitalne valute središnjih banaka dati vladama daleko veći uvid u financijsku aktivnost, čak i dok je umanjivao njihov vjerojatni opseg.

U intervjuu za Tuckera Carlsona, Dalio je rekao da će CBDC-ovi postojati u doglednoj budućnosti, ali da vjerojatno neće postati ‘toliko veliki’, dodajući da bi mogli funkcionirati poput fondova tržišta novca, a istovremeno vladama nuditi strožu kontrolu nad transakcijama.

- Bit će rasprave. Vjerojatno neće nuditi kamate, a onda nisu učinkovito sredstvo za držanje jer ćete imati deprecijaciju. Radije biste kapital držali u fondu tržišta novca ili obveznicama - rekao je Dalio.

Iako je priznao da CBDC-ovi imaju veliku privlačnost jer su jednostavni i praktični, Dalio je rekao da su vrlo učinkovit mehanizam kontrole od strane vlade.

Potpuna transparentnost bit će dobra za praćenje i smanjenje ilegalnih aktivnosti, ali bi također značila da vlada ima veliku kontrolu, rekao je.

Takva će se kontrola proširiti i na druga područja, a vlade bi potencijalno mogle koristiti CBDC-ove za automatsko naplaćivanje poreza i primjenu deviznih kontrola, izjavio je.

Dodao je da bi CBDC-ovi mogli omogućiti vladama automatsko provođenje sankcija, ograničavanje pristupa politički nefavoriziranim skupinama, nametanje poreza i uvođenje deviznih kontrola.

Komentari Dalia dolaze u trenutku kada se više od 130 zemalja ili valutnih unija nalazi u različitim fazama istraživanja, a 72 ih je trenutno u naprednim fazama razvoja, prema Atlantskom vijeću.

Brojke uključuju tri zemlje: Bahame, Jamajku i Nigeriju, koje su formalno pokrenule CBDC-ove, kao i 49 jurisdikcija, uključujući Kinu, koje provode pilot programe.

Daliove zabrinutosti odražavaju stavove koje su dugo zastupali pripadnici kripto industrije, iako kritičari problem manje definiraju kao nadzor, a više kao problem strukturnog dizajna.

Dalio je posljednjih godina popustio prema bitcoinu kao diverzifikaciji portfelja, čak i dok i dalje naglašava njegova ograničenja.

Rekao je da drži malu alokaciju u toj imovini i da bi investitori trebali obratiti pozornost na nju kao alternativni oblik investiranja, a ponekad je izrazio preferenciju za bitcoin i zlato u odnosu na tradicionalne dužničke instrumente poput obveznica.