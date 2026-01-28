Zoran Balkić: Tko danas određuje koliko vrijedi vaš novac?

U podcastu se bavimo temeljnim pitanjima poput što je zapravo novac, zašto mu vjerujemo i kako tehnologija mijenja njegovu ulogu u društvu

Novac je jedna od najčudnijih i najmoćnijih ljudskih izmišljotina. Od školjki i metala, preko papira, do digitalnih zapisa i koda koji se danas rudari računalima, novac se stalno mijenja, ali jedno ostaje isto: to je stvar koja pokreće ekonomije i društva.

U novoj epizodi Fintech Talksa koju kreiramo u suradnji s kompanijom Monri Payments, novinarka i voditeljica Sandra Babić razgovara s profesorom Zoranom Balkićem s FERIT-a u Osijeku, stručnjakom za Bitcoin i rudarenje, koautorom knjige Decrypting Money: A Comprehensive Introduction to Bitcoin i osnivačem tvrtke Base58.

Razgovor se bavi temeljnim pitanjima poput što je zapravo novac, zašto mu vjerujemo i kako tehnologija mijenja njegovu ulogu u društvu. Dotaknuli smo se povijesti novca, odnosa između tehnologije i financijskog sustava, uloge Bitcoina i blockchaina, ali i aktualnih tema poput digitalnog eura, stablecoina i budućnosti gotovine. Je li novac danas više društveni dogovor nego ikad prije? Može li tehnologija preuzeti ulogu institucija kad je riječ o povjerenju? I kako će izgledati novac u svijetu koji postaje sve digitalniji?

Epizoda donosi širi kontekst i razumijevanje novca i to ne samo kao sredstva plaćanja, nego temelja modernog društva.

