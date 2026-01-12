Andro Anić: Influenceri su novi mediji

Autor profila hey.andro u Liderovu podcastu govori o tome zašto influenceri danas imaju veću moć nego mnogi tradicionalni mediji

U novoj epizodi podcasta gostuje Andro Anić, autor profila hey.andro i jedan od rijetkih domaćih kreatora koji je uspio spojiti viralni humor, novinarski instinkt i televizijsku produkciju u format koji publika doživljava kao vlastiti mali medij.

Dok ga većina zna po TikTok i Instagram videima koji seciraju svakodnevne situacije na Balkanu, Andro paralelno radi i kao konzultant za europske televizije, što mu daje jedinstvenu perspektivu na svijet sadržaja i publike.

U razgovoru s voditeljicom Sandrom Babić govori o tome kako je nastao hey.andro, zašto influenceri danas imaju veću moć nego mnogi tradicionalni mediji te kako algoritmi oblikuju ono što gledamo, dijelimo i kupujemo.

Dotaknuli smo se i tema autentičnosti, povjerenja publike, zarade, ali i jedne od najosjetljivijih tema na društvenim mrežama – označavanja plaćenog sadržaja i odgovornosti kreatora prema ljudima koji im vjeruju.

