Velike kripto mjenjačnice otkazuju SpaceX-ove IPO alokacije

SpaceX je u petak završio IPO na Nasdaqu, ali kripto korisnici ostali su praznih ruku nakon što su alokacije propale

Platforme za trgovanje kriptovalutama Bybit, Binance, Bitget Wallet i MEXC otkazale su svoje SpaceX-ove inicijalne javne ponude dionica (IPO) nakon što je SpaceX u petak izašao na Nasdaq.

SpaceX-ov IPO, za kojeg se navodno tražilo više od četiri puta više dionica, prikupio je 75 milijardi dolara, čime je postao javno trgovana tvrtka. Dionice SpaceX-a otvorile su se u petak na 150 dolara, u odnosu na cijenu inicijalne ponude od 135 dolara. Dan su završile na 161,11 dolara, čime je tvrtka procijenjena na preko 2 bilijuna dolara.

Međutim, glavne kripto platforme koje nude tokenizirani pristup IPO-u nisu mogle zadovoljiti potražnju za SpaceX-ovim alokacijama, a nekoliko ih je krivilo nemogućnost xStocksa u vlasništvu Krakena da isporuči temeljnu imovinu.

Kripto industrija ostala kratkih rukava

Neuspješne kampanje označile su korak unatrag za kripto platforme koje su svojim korisnicima prvi put željele ponuditi vrlo tražene javne ponude.

Bybit, koji je nudio tokenizirani pristup SpaceX-u putem svog novog Bybit IPO Expressa, bio je jedan od prvih koji je najavio otkazivanje.

- Zbog nemogućnosti xStocksa da isporuči temeljnu imovinu, nisu primljene SpaceX alokacije. Kao rezultat toga, pretplaćeni korisnici neće primiti SpaceX alokacije - izjavili su iz Bybita.

Binanceova SpaceX tokenizirana IPO kampanja, koja je privukla preko 557 milijuna dolara u USDC depozitima, izjavila je da nije mogla nastaviti kampanju zbog ‘okolnosti izvan njihove kontrole’. Binance Wallet se također oslanjao na xStocks.

Bitget Wallet i MEXC također su rekli da će vratiti novac pogođenim korisnicima nakon što nisu uspjeli osigurati alokaciju xStocksovog tokeniziranog SPCX-a.

- Žao mi je što ovo na kraju nije uspjelo. U procesu smo slanja povrata novca - rekao je glavni operativni direktor Bitget Walleta Alvin Kan na X-u.

- Da, doživjeli smo neuspjeh i povjerenje u industriju je pretrpjelo udarac, ali iz ovoga ćemo izaći jači - dodao je.