Zagrebačka banka lansirala bitcoin ETF certifikat

S ovim investicijskim proizvodom Zaba je postala prva banka na hrvatskom tržištu koja je ušla u segment kriptovaluta

Zagrebačka banka predstavila je novi investicijski proizvod; bitcoin ETF certifikat koji spaja potencijal visokih prinosa kriptovaluta sa sigurnošću tradicionalnog bankarstva. Iz Zabe su tako poručili da više nije moguće ignorirati realnost u kojoj kriptovalute postaju legitiman izbor brojnih ulagača, ali i prepoznaju da je samostalna kupnja tehnički zahtjevna, zbog čega velik dio građana odustaje od takvog ulaganja.

Novi certifikat funkcionira kao svojevrsni 'brzi prolaz' do kriptotržišta, rekao je direktor Prodajne mreže u Zabi Luka Tomašković.

– Umjesto da građani sami otvaraju digitalne novčanike i prolaze kroz složene procedure, banka preuzima cjelokupni operativni dio te se ulaganje obavlja jednostavno i isključivo osobnim dolaskom u poslovnicu. Prodaja ovih certifikata organizirana je u tranšama koje traju oko mjesec dana, nakon čega se upis zatvara, a ponuda novih tranši ovisi o daljnjim planovima banke – rekao je Tomašković.

Budući da se bitcoinom na globalnim tržištima primarno trguje u američkim dolarima, uplate u ovaj certifikat također se vrše isključivo u toj valuti. Minimalni ulog iznosi tisuću dolara, dok maksimalnog ograničenja nema. Sredstva se ulažu na fiksno razdoblje od pet godina i dva mjeseca, uz početnu naknadu od dva posto pri uplati. Najveća prednost ovog proizvoda je ugrađena zaštita od pada vrijednosti.

Rast prinosa ograničen na 50 posto

Naime, kako su rekli, ako cijena bitcoina po isteku roka od pet godina i dva mjeseca bude niža nego na dan kupnje, klijentu se vraća cjelokupna glavnica, umanjena isključivo za iznos početne bankarske naknade. S druge strane, potencijalni prinos je ograničen. Banka garantira isplatu ostvarenog rasta bitcoina, ali najviše do granice od 50 posto. To u praksi znači da će klijent, u slučaju rasta bitcoina od 24 posto, dobiti upravo toliki prinos, no ako kriptovaluta naraste za 100 posto ili više, isplatit će mu se maksimalnih 50 posto prinosa na uloženo.

Iako je proizvod primarno osmišljen za klijente unutar 'Prime' koncepta, odnosno nedavno predstavljenog Zabinog koncepta koji dodatno individualizira usluge za klijente sa kompleksnijim financijskim potrebama, otvoren je i za osobe koje trenutačno nisu klijenti Zagrebačke banke, no digitalna kupnja zasad nije omogućena.

Naime, zbog specifičnosti i dugotrajnosti certifikata, banka je postavila stroge kriterije za odobravanje ovog ulaganja kako bi zaštitila građane od neprimjerenog rizika. Klijent tako mora proći detaljan upitnik u banci te dokazati napredno znanje o financijskim tržištima, dionicama i obveznicama.

Također, mora biti spreman na fiksno vezivanje sredstava na navedeni rok te imati profil sklonosti riziku od četiri do sedam na bankovnoj skali od sedam stupnjeva. Dodatan uvjet je i dobna granica, pa tako na dan kupnje certifikata klijent ne smije biti stariji od 75 godina. Uz garanciju povrata glavnice, Zagrebačka banka ovim potezom jasno cilja na kapital opreznijih ulagača koji žele sudjelovati u potencijalnom rastu kripto tržišta, ali bez stresa koji donosi njegova visoka volatilnost.