Česi kupuju Lumini kod Varaždina za gotovo 50 milijuna eura

Najveći trgovački centar sjeverozapadne Hrvatske postaje dio nekretninskog portfelja DRFG-a vrijednog više od 1,1 milijarde eura

Češka investicijska grupa DRFG preuzima trgovački centar Lumini kod Varaždina. Vrijednost transakcije iznosi gotovo 1,25 milijardi čeških kruna, odnosno oko 50 milijuna eura, priopćeno je iz te tvrtke.

Lumini se nalazi u Donjem Knegincu, uz južni ulaz u Varaždin, a otvoren je 2014. godine. Centar raspolaže s 25,8 tisuća četvornih metara komercijalnog prostora, u potpunosti je popunjen i godišnje privlači milijune posjetitelja.

Ima više od 1400 parkirališnih mjesta i 75 zakupaca, među kojima su Konzum, H&M, C&A, New Yorker, Sinsay, Bershka, Müller, Deichmann i CineStar.

Druga akvizicija u Hrvatskoj u dvije godine

Iz DRFG-a ističu da je riječ o njihovoj drugoj akviziciji komercijalne nekretnine u Hrvatskoj, nakon preuzimanja trgovačkog centra u Rijeci.

– Varaždinski trgovački centar predstavlja našu drugu akviziciju komercijalne nekretnine u Hrvatskoj, što potvrđuje našu dugoročnu predanost razvoju na ovom tržištu. Hrvatska maloprodaja zadržava rast, pri čemu je promet u trgovini na malo u prva dva mjeseca ove godine porastao tri posto na godišnjoj razini – izjavio je Jan Pelíšek, direktor za nekretnine u investicijskoj grupi DRFG.

Dodao je da sjever Hrvatske nudi atraktivnu kombinaciju ekonomske stabilnosti, kupovne moći i prostora za daljnji razvoj modernih trgovačkih sadržaja.

Portfelj vrijedan više od milijardu eura

– Lumini u tom kontekstu ima vrlo snažnu poziciju zahvaljujući dominantnom položaju u Varaždinskoj županiji, širokom gravitacijskom području i kvalitetnom miksu zakupaca – poručio je Pelíšek.

Osim trgovačke ponude, Lumini se oslanja i na sadržaje za slobodno vrijeme, uključujući kino, kuglanu i dječju zonu. Centar se nalazi u poslovnoj zoni Kneginec, koja se posljednjih godina razvija kao jedno od važnijih komercijalnih i logističkih područja sjeverozapadne Hrvatske.

Akvizicija Luminija nastavak je širenja DRFG-a u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Grupa posluje u osam europskih zemalja te nakon ove transakcije upravlja nekretninskom imovinom vrijednom više od 29 milijardi čeških kruna, odnosno oko 1,1 milijardi eura.

Uz Hrvatsku, ključna tržišta u portfelju nekretnina su Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, gdje je DRFG ove godine preuzeo i trgovački centar Korzó. Prije nešto više od godinu dana DRFG je preuzeo i tvrtku TriGranit, jednog od najvećih privatnih developera nekretnina u srednjoj i jugoistočnoj Europi, koja je u Hrvatskoj poznata po izgradnji trgovačkog centra Arena Centar u Zagrebu.

DRFG je osnovan u Brnu 2011. godine, a kao strateški investitor fokusiran je na nekretnine, telekomunikacije, financijske usluge i energetiku.