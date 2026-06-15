Prvi AI Boutique Event pretvorio poslovne ideje u digitalna rješenja

U središtu prvog AI Boutique Eventa bio je vibe coding, a sljedeći event održat će se u subotu, 19. rujna 2026.

Koliko je vremena potrebno da se poslovna ideja pretvori u prvi funkcionalni proizvod? Na prvom AI Boutique Eventu, održanom u zagrebačkom Hub7 Studiju, odgovor je bio - jedan dan.

Prvo izdanje eventa, pod nazivom Claude Code subota, okupilo je sudionike iz različitih industrija koji su željeli otkriti kako umjetnu inteligenciju mogu koristiti ne samo za pisanje tekstova, istraživanje i generiranje ideja, nego i za razvoj konkretnih digitalnih proizvoda.

Među projektima na kojima su polaznici radili bili su prototip ERP sustava, aplikacija za dermatološku praksu, automatizacija obrade podataka o prodaji i zalihama, aplikacija za praćenje osobnih financija te analiza i prijedlog optimizacije web stranice.

Sudionike je kroz cijeli proces vodila Patricija Topić, AI edukatorica i osnivačica Instituta za umjetnu inteligenciju.

– Naglasak od početka nije bio na teoriji ni klasičnim prezentacijama. Ideja AI Boutique Eventa bila je da svaki sudionik sjedne za stol s vlastitim problemom ili poslovnom idejom, a do kraja dana izađe s prvim funkcionalnim rješenjem koje može testirati i nastaviti razvijati – objašnjava Topić.

Kada korisnik ne piše kod, nego opisuje što želi izgraditi

U središtu prvog AI Boutique Eventa bio je vibe coding - način stvaranja digitalnih proizvoda u kojem korisnik prirodnim jezikom opisuje što želi postići, a AI alat te upute pretvara u kod.

Kako objašnjava Patricija Topić, osoba za takav način rada ne mora nužno znati klasično programirati. Mora, međutim, jasno definirati što želi, razumjeti problem koji rješava i znati voditi AI kroz proces izrade.

Drugim riječima, tehnologija ne uklanja potrebu za razmišljanjem. Ona mijenja način na koji ideja postaje proizvod.

– Najveća vrijednost vibe codinga u tome je što ideju možete vrlo brzo pretvoriti u nešto opipljivo. Prva verzija ne mora biti savršen proizvod spreman za tržište. Može biti prototip, interni alat, jednostavna aplikacija ili automatizacija koja pokazuje funkcionira li ideja u praksi. Tek kada korisnik vidi i testira rješenje, lakše razumije što treba doraditi, promijeniti ili dalje razvijati – govori Topić.

Takav pristup posebno je koristan poduzetnicima i stručnjacima koji izvrsno poznaju svoje poslovanje, ali dosad nisu imali tehničko znanje, budžet ili developerski tim potreban za razvoj digitalnog proizvoda.

Umjesto da ideja mjesecima ostane zapisana u bilježnici, sada se može znatno brže pretvoriti u prvu verziju koju je moguće pokazati kolegama, potencijalnim korisnicima ili budućim izvođačima.

AI Boutique Event

Od instalacije do vlastitog proizvoda

AI Boutique Event započeo je postavljanjem Claude Codea i radnog okruženja na računalima sudionika. Budući da je većini to bio prvi susret s radom kroz terminal, početni dio dana bio je posvećen instalaciji, tehničkim postavkama i razumijevanju osnovnog načina rada.

Sudionici su zatim učili kako definirati strukturu projekta, AI-ju dati jasne upute, veći problem podijeliti na manje zadatke te provjeravati dobivene rezultate.

Uz Claude Code koristili su i alate poput Claude Designa, Replita i 21st.dev-a, ponajprije za dizajn, inspiraciju i razvoj pojedinih elemenata svojih projekata. Glavnina rada ipak se odvijala kroz Claude Code u terminalu.

Konkretni projekti nastali tijekom AI Boutique Eventa

Marijan je izradio prototip ERP sustava i u nekoliko sati dobio jasniju sliku o njegovoj strukturi i ključnim funkcionalnostima. Iako prototip ne može zamijeniti razvoj cjelovitog ERP-a, omogućio mu je da preciznije definira što mu je potrebno i kako budućem izvođaču jasnije predstaviti projekt.

Luka, doktor dermatologije, razvio je aplikaciju koja njegove glasovne bilješke o stanju anonimiziranog pacijenta pretvara u strukturiran i pregledan zapis. Aplikacija ne donosi medicinske odluke, nego liječniku pomaže u organizaciji informacija i učinkovitijem praćenju pacijenta.

Bernarda je automatizirala obradu podataka o prodaji i zalihama, proces koji joj je prije svakog jutra oduzimao između dva i tri sata. Nakon automatizacije isti se zadatak može izvršiti za približno 15 do 20 minuta.

Jelena je izradila aplikaciju za praćenje osobnih financija, od početnog dizajna do verzije koju je moguće koristiti, dok je Ana analizirala web stranicu svoje tvrtke i razvila prijedloge za optimizaciju, poboljšanje sadržaja i buduće kampanje.

Različitost ovih projekata pokazala je da AI Boutique Event nije usmjeren samo na jednu industriju ili jednu vrstu korisnika. Polazište nije tehnologija sama po sebi, nego konkretan problem koji sudionik želi riješiti.

– Upravo u tome može biti jedna od najvećih vrijednosti ovakvih alata. Korisnik više ne mora na sastanak s developerima doći samo s idejom i opisom. Može pokazati prototip, demonstrirati željeni način rada i jasnije definirati opseg projekta – objašnjava Patricija Topić.

AI Boutique Event

AI ne zamjenjuje dobru ideju ni razumijevanje korisnika

Brži razvoj prototipova ne znači da su stručnost, iskustvo i ljudsko odlučivanje postali manje važni. Naprotiv, rezultati prvog AI Boutique Eventa pokazali su da najbolje projekte razvijaju ljudi koji dobro razumiju problem koji žele riješiti.

AI može napisati kod, predložiti strukturu, analizirati informacije i ubrzati ponavljajuće korake. Ipak, korisnik mora znati koji cilj želi postići, kome je proizvod namijenjen, koje podatke smije koristiti i kako procijeniti kvalitetu dobivenog rezultata.

Patricija Topić zato vibe coding ne predstavlja kao zamjenu za developere, nego kao dostupniji ulaz u proces stvaranja digitalnih rješenja.

„Ozbiljni proizvodi i dalje zahtijevaju kvalitetnu arhitekturu, sigurnosne provjere, testiranje i profesionalni razvoj. No mogućnost izrade prvog prototipa mijenja početnu poziciju poduzetnika i drugih korisnika“, zaključuje Topić.

Sljedeći AI Boutique Event održat će se u subotu, 19. rujna 2026., a i ovoga će puta biti dostupno samo devet mjesta. Prijave i cijena bit će objavljene uskoro, a svi koji žele među prvima osigurati svoje mjesto mogu već sada iskazati interes i rezervirati mjesto za novo izdanje.