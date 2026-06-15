Podržimo održivo vraća se u rujnu s temom upravljanja promjenama
Na konferenciji će se nagraditi i predvodnici u održivosti u sklopu nagrada ESG rating HGK, za koje su prijave otvorene do kraja kolovoza
Promjena je konstanta u današnjem poslovanju. Istovremeno se mijenjaju tržište, regulativa, tehnologija, investicijski kriteriji i očekivanja društva. Zato održivost više nije samo pitanje usklađivanja, nego pitanje vodstva, otpornosti i sposobnosti upravljanja promjenama. Održivost je okvir za donošenje boljih odluka i vođenje transformacije.
Kako upravljati promjenama i izgraditi otporan poslovni model u vremenu stalnih neizvjesnosti – to su pitanja koja će biti u središtu konferencije Podržimo održivo 2026., središnjeg poslovnog događanja o održivom poslovanju u Hrvatskoj. Konferencija se ove godine održava 9. i 10. rujna u zagrebačkoj Laubi, a organizira je Hrvatska gospodarska komora.
– Činjenica je da bez vizije nema održivosti, no isto tako bez upravljanja promjenama održivost ostaje samo vizija koju nije moguće sprovesti u djelo. Kao pojedinci, organizacije i država zajedničkim snagama možemo bolje upravljati resursima, rizicima i prilikama i upravo je to poziv konferencije svim sudionicima – poručuje zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
Kompleksne tranzicije traže agente promjene koji promjene vode primjerom. Riječima jednog od predavača, mnoge inovacije na sastanku uprave zvuče odlično, ali ne funkcioniraju u stvarnom svijetu jer je preveliki fokus na neposredne i vidljive trendove. Kako prijeći s reaktivnog pristupa promjenama na profitabilne inovacije orijentirane na budućnost, govorit će Sean Pillot de Chenecey, strateški i inovacijski savjetnik iz Velike Britanije, partner pri Copenhagen Institute for Futures Studies. Chenecey je stručnjak za megatrendove, scenarijsko planiranje, upravljanje rizicima i budućnost poslovanja.
Vodstvo u doba neizvjesnosti i strategija upravljanja rizicima tema je predavanja Larsa Sudmanna. Prema njemu veliko liderstvo počinje vođenjem samoga sebe, a neuspjeh je sastavni dio učenja. Ovaj bivši financijski direktor tvrtke Procter & Gamble u Belgiji direktor je vijeća za transformaciju u globalnom think tanku The Conference Board. Radio je s vodećim timovima iz globalnih kompanija (Microsoft, SAP, Siemens) i institucija (WHO, EU, EIB).
Jedan od krivih koraka kod osnivanja startupa je činjenica da se osnivači zaljube u ideju, umjesto u problem koji njihov proizvod treba riješiti za kupca. To će na konferenciji demistificirati Claire Lewis, poduzetnica, investitorica i stručnjakinja za razvoj održivih startup ekosustava iz Velike Britanije, koja će govoriti o održivom financiranju i inovacijama. Lewis je suosnivačica i bivša izvršna direktorica Baltic Venturesa, tehnološkog akceleratora i sindikata poslovnih anđela. Pokrenula je inicijative koje pomažu talentiranim osnivačima da izgrade održiva, skalabilna i tržišno relevantna poduzeća.
Na konferenciji će se tradicionalno nagraditi i predvodnici u održivosti u sklopu nagrada ESG rating HGK, za koje su prijave otvorene do kraja kolovoza. Drugi dan konferencije rezerviran je za finale Pitch natjecanja za hrvatska start-up i scale-up poduzeća u području održivih inovacija. Pobjednici u kategorijama osvajaju pet tisuća eura, a svi finalisti studijski posjet Švedskoj. Prijave su otvorene do kraja srpnja.
Hrvatska gospodarska komora Marketplace i ove će godine predstaviti ključne usluge i aktivnosti za jačanje konkurentnosti, održivosti i digitalne transformacije poslovnog sektora. Posjetitelji će imati priliku upoznati alate i programe kojima HGK pruža konkretnu podršku poduzećima u području ESG-a, digitalizacije poslovanja, edukacije i razvoja novih kompetencija. HGK podcast Podržimo održivo prvi put dolazi na konferenciju u live formatu. Tijekom događanja izravno iz Laube snimat će se razgovori s gostima, stručnjacima i partnerima, s fokusom na aktualne teme održivosti, ESG-a, zelene tranzicije i primjere dobrih poslovnih praksi.