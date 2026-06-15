Svečano obilježen završetak radova na plinovodu Zabok – Lučko

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 80 milijuna eura, a financiran je sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je na prigodnoj svečanosti u Zaboku sudjelovao u obilježavanju završetka radova na velikom infrastrukturnom projektu izgradnje magistralnog plinovoda Zabok – Lučko.

Svečanosti su, uz predsjednika Vlade, nazočili župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, predstavnici lokalne i regionalne samouprave, medija i poslovnih partnera te drugi uzvanici.

Riječ je o jednom od najznačajnijih i tehnički najsloženijih projekata na hrvatskom plinskom transportnom sustavu. Njegovom realizacijom omogućena je veća fleksibilnost upravljanja postojećim transportnim kapacitetima i višestruko povećanje kapaciteta transporta prirodnog plina prema Republici Sloveniji, čime se povećava sigurnost opskrbe plinom Slovenije i ostalih zemalja u regiji.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 80 milijuna eura, a financiran je, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru projekta 'Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture'. Projekt je obuhvatio nabavu i isporuku čeličnih cijevi, izgradnju plinovoda i pratećih objekata, stručni nadzor, puštanje sustava u rad te rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Predsjednik Uprave Plinacra Ivica Arar tom je prilikom istaknuo kako je riječ o projektu od posebne važnosti za hrvatski plinski transportni sustav i regionalnu sigurnost opskrbe.

– Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Njime smo povećali fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima te omogućili povećanje transporta plina prema Sloveniji – istaknuo je Arar.

Složenost projekta potvrđuje i činjenica da trasa plinovoda dijelom prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste. Gotovo cijela trasa nalazi se unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda, čime je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru. Projekt je realiziran u planiranim rokovima i unutar predviđenoga financijskog okvira.

Uz već izgrađeni plinovod Zlobin – Bosiljevo, novoizgrađeni plinovod Zabok – Lučko dio je aktualnog investicijskog ciklusa Plinacra koji obuhvaća i izgradnju magistralnih plinovoda Bosiljevo – Sisak i Sisak – Kozarac. Dovršetkom tih projekata dodatno će se povećati mogućnosti korištenja kapaciteta terminala za UPP na otoku Krku, sigurnost opskrbe plinom domaćih korisnika i učinkovitost hrvatskoga transportnog sustava. Kapacitet transporta plina prema Sloveniji pritom će porasti na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijardi kubnih metara godišnje – ovisno o uvjetima uzvodnog tlaka.

Arar je podsjetio i na to da se ova svečanost održava u godini u kojoj Plinacro obilježava 25 godina djelovanja kao samostalna tvrtka. U proteklih četvrt stoljeća Plinacro je postao jedan od ključnih stupova energetske sigurnosti Republike Hrvatske – izgradnjom magistralnih i regionalnih plinovoda, kompresorske stanice, jačanjem međunarodnih interkonekcija, povezivanjem s terminalom za UPP na otoku Krku te objedinjavanjem transporta i skladištenja plina kroz stopostotno vlasništvo nad PSP-om Okoli.

– Naša je misija jasna; osigurati stabilan, siguran i održiv transportni sustav, spreman za izazove energetske tranzicije i budućnosti – poručio je Arar, zahvalivši zaposlenicima, partnerima, institucijama i suradnicima na doprinosu realizaciji ovog projekta, ali i razvoju Plinacra tijekom proteklih 25 godina.

Posebnu zahvalu uputio je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, članovima Vlade, Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu financija te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na snažnoj potpori u provedbi Plinacrovih investicijskih projekata.

– Zahvaljujući toj potpori, Hrvatska je postala važno energetsko čvorište i značajan čimbenik na europskoj energetskoj karti – zaključio je Arar.