Kako ostati svoj u eri AI-ja? Osobna priča redatelja Philatza

U novoj epizodi podcasta gost je Filip Filković Philatz, redatelj, producent i autor koji posljednjih godina privlači veliku pažnju projektima na sjecištu tehnologije, emocije i nostalgije. Šira publika upoznala ga je kroz niz dokumentarnih serijala, od Dulum zemlje, Šumskog kuhara do Slatke kuharice, ali i viralni video-serijal Spomenar kojim na dirljiv način rekonstruira atmosferu prošlih vremena.

U razgovoru Philatz otkriva kako izgleda kreativni proces iza takvih videa, ali i zašto vjeruje da umjetna inteligencija ne može zamijeniti ono najvažnije, emociju i autorski glas. Govori o sve većem problemu uniformiranosti sadržaja, u kojem ljudi sve češće 'zvuče isto' jer se previše oslanjaju na AI alate.

Philatz je podijelio i svoju osobnu priču o borbi s mucanjem i izgradnji nekonvencionalne karijere, ali se i dotaknuo šire društvene perspektive, predlažući da je vrijeme za redefiniciju domoljublja, ne kroz deklarativne geste, već kroz stvarni doprinos zajednici, stvaranje i odgovornost.

Ova epizoda donosi iskren i slojevit pogled na kreativnost u digitalnom dobu i ostavlja otvoreno važno pitanje: kako u svijetu algoritama ostati svoj.