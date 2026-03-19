WTO odlučuje o carinama koje bi mogle poskupjeti Netflix i Spotify

U Kamerunu se lomi sudbina moratorija na digitalne prijenose, što bi moglo podići cijene streaminga, clouda i aplikacija

U Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) trenutno se sve vrti oko priprema za jedan od najvažnijih događaja u njezinoj novijoj povijesti, 14. ministarsku konferenciju (MC14). Ministarska konferencija je najviše tijelo koje donosi odluke u WTO-u. Održava se otprilike svake dvije godine, a ovaj put će se sastanak održati u Yaoundéu, Kamerun, od 26. do 29. ožujka 2026. godine. Tamo će se okupiti ministri trgovine iz cijelog svijeta kako bi pokušali spasiti globalni sustav trgovine koji je pod golemim pritiskom.

Digitalne carine

Naravno da će glavna tema biti sukob na Bliskom istoku, kao i carine koje opterećuju svjetsku trgovinu, a na konferenciji bi se trebala donijeti još jedna 'carinska' odluka, a ta bi mogla promijeniti način na koji koristimo internet. Naime, u Kamerunu bi se mogle uvesti digitalne carine, što bi moglo označiti kraj interneta kakvog poznajemo.

Carine koje danas poznajemo plaćaju se na fizičku robu, na tenisice iz SAD-a ili gadgete iz Kine. No, ministri će u Africi razgovarati o suptilnijim carinama koje su potencijalno i opasnije: carinjenju samih podataka.

Drugim riječima, određene države mogu odlučiti oporezovati svaki gigabajt koji 'skinete', svaki film koji pogledate na streaming servisu, svaku pjesmu ili podcast koje poslušate, čak i svako ažuriranje softvera u vašem pametnom telefonu ili modernom automobilu. Iako zvuči kao distopijski scenarij iz filmova, ovo je vrlo stvarna prijetnja koja ima čak i svoj 'dan D': ožujak 2026. godine.