Najveći stablecoin izdavatelj Tether najavio potpunu reviziju rezervi

Dugo očekivana revizija mogla bi se pozabaviti višegodišnjom sumnjom nad Tetherovim rezervama, iako još nije imenovan revizor

Tether je izjavio da je odabrao, ali nije imenovao, računovodstvenu tvrtku ‘velike četvorke’ za provođenje svoje prve potpune revizije rezervi, što je dugo očekivani korak nakon godina nadzora.

U obavijesti od utorka, Tether je rekao da će računovodstvena tvrtka dovršiti potpunu neovisnu reviziju financijskih izvještaja za izdavatelja stablecoina, uključujući i stablecoin USDT vezan za američki dolar.

Takozvanu ‘veliku četvorku’ računovodstvene industrije čine: Deloitte, Ernst & Young, KPMG i PricewaterhouseCoopers.

Iz Tethera su rekli da je tvrtka odabrana putem konkurentskog postupka, prema riječima glavnog financijskog direktora Simona McWilliamsa.