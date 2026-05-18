Nikola Škorić: Kakva je budućnost kriptovaluta u Hrvatskoj?

Osnivač Electrocoina o tome kako je frustracija pri kupnji Bitcoina 2013. postala tvrtka s prvom MiCA kriptolicencom u Hrvatskoj

Kako se od upravljanja nuklearnim reaktorom dođe do osnivanja prve licencirane kripto tvrtke u Hrvatskoj, što znači kada vas EU regulativa zapravo nagradi umjesto da vas uguši te zašto MiCA ubija europske kripto kompanije, ali Electrocoinu otvara vrata prema bankama i institucionalnim investitorima, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Nikolom Škorićem.

Škorić je diplomirao računarstvo na FER-u, položio licencu za upravljanje nuklearnim reaktorom i sedam godina radio u nuklearnoj elektrani Krško. Godine 2013. htio je uložiti 100 kuna u Bitcoin i nije mogao. Godinu dana kasnije osnovao je Electrocoin, prvu hrvatsku kripto mjenjačnicu. Danas je Electrocoin najveća kripto tvrtka u Hrvatskoj, a 10. travnja ove godine prva je hrvatska tvrtka koja je od Hanfe dobila MiCA kriptolicencu.

Razgovarali smo o tome kako su izgledali prvi dani Electrocoina kada nitko nije znao što je Bitcoin, kako je izgledalo nagovoriti Hrvatsku poštu, Tifon i Bazaar da prihvate kripto, te što MiCA regulativa stvarno znači za tržište na kojem je od 16 registriranih tvrtki danas ostalo samo sedam.

Škorić govori i o tome zašto banke diljem Europe sve brže ulaze u kripto infrastrukturu te gdje je granica između regulacije koja štiti i regulacije koja guši.

U novoj epizodi Liderova podcasta nećete saznati samo o kriptovalutama i tehnologiji, nego i o poduzetničkom putu čovjeka koji je prepoznao problem, izgradio rješenje i onda dočekao trenutak kada ga je Europa formalno potvrdila kao prvog u svojoj klasi.

Novu epizodu Liderova podcasta možete pogledati na YouTubeu i poslušati na Spotifyju, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.