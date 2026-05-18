Auto bez pologa i kredita: Stiže li u Hrvatsku kraj klasičnog leasinga?

Nova platforma AutoZubak Lease nudi prekid ugovora bez penala i otkup automobila po fiksnoj cijeni

Zubak Grupa, jedan od najvećih automobilskih distributera u regiji, lansirala je AutoZubak Lease, uslugu najma vozila koja se, prema riječima predsjednika Uprave Ivana Zubaka, razlikuje od svega što trenutačno postoji na hrvatskom tržištu. Platforma je dostupna na lease.hr, u ponudi su isključivo modeli iz VW-koncerna, Volkswagen, Audi i Škoda, a iz kompanije tvrde da imaju više od 300 novih vozila s nula kilometara spremnih za isporuku.

Dva modela, jedna logika

Zubak objašnjava da su ponudu izgradili oko dvije jasno definirane korisničke grupe.

- Prvu čine korisnici kojima je vozilo potrebno na kraće razdoblje, što smo definirali kao period do dvije godine. Drugu skupinu čine oni koji imaju potrebu i mogućnost obvezati se na dulji rok - kaže Zubak, dodajući da ključna razlika nije samo trajanje ugovora nego i što korisnik dobiva za tu cijenu.

Kratkoročni najam funkcionira kao pretplata u punom smislu riječi; ugovaranje i plaćanje odvija se u potpunosti online, s automatskom mjesečnom naplatom na kreditnu karticu. Dugoročni najam, koji traje od dvije do pet godina, uključuje registraciju novog vozila od strane Zubak Grupe na njihovo ime te znatno nižu mjesečnu ratu od kratkoročnih opcija.

Za razliku od uobičajene prakse na tržištu gdje se ugovaraju načelne klase vozila, ovdje je svako pojedinačno vozilo na lageru specifično istaknuto s točnom opremom, bojom i felgama. Izračun je napravljen točno u eurocent, tako da kupac unaprijed zna što točno dobiva i plaća.

Cijene počinju od oko 340 eura plus PDV za gradski segment, a za premium modele prelaze 900 eura. Poslovni korisnici PDV mogu odbijati kao pretporez, dok ga privatne osobe plaćaju u punom iznosu, što efektivno znači da gradski auto za fizičku osobu košta od oko 425 eura na mjesec. U cijenu je uključeno sve osim goriva, cestarina i prometnih kazni. Znači, registracija, kasko i obvezno osiguranje, redovni servis, gume i zamjensko vozilo iste klase u slučaju kvara ili nesreće uključeni su u paket.

Fleksibilnost kao glavna prodajna točka

Ono što Zubak posebno ističe jest mogućnost prijevremenog povrata vozila, i to bez penala. U kratkoročnom najmu ta je fleksibilnost apsolutna:

- Možete ugovoriti najam na dvije godine, a vozilo vratiti već nakon mjesec dana. Nakon povrata vozila, vaša obveza prestaje i nema penala - navodi Zubak.

Ivan Zubak

Kod dugoročnih ugovora stvari su nešto složenije, ali kompanija tvrdi da je i tu otišla dalje od konkurencije. Kao primjer Zubak navodi Audi A6 ugovoren na pet godina: korisniku je odmah pri potpisu ugovora definirano da vozilo može vratiti 33 mjeseca prije isteka, dakle, može ga koristiti samo 27 mjeseci i otići bez ikakvih dodatnih troškova.

- Ugovaranjem na rok od pet godina ostvarujete znatno nižu mjesečnu cijenu nego da ste ugovor potpisali na dvije godine, a istovremeno ne morate ostati toliko dugo ako vam se okolnosti promijene - ističe Zubak.

Otkup po unaprijed dogovorenoj cijeni

Jedna od ključnih razlika u odnosu na klasični operativni leasing tiče se otkupa vozila na kraju ugovora. Kod standardnog operativnog leasinga otkup najčešće nije izravan, što znači da vozilo ide natrag u leasing kuću koja samostalno odlučuje hoće li ga i pod kojim uvjetima prodati dosadašnjem korisniku preko posrednika. AutoZubak Lease taj problem rješava unaprijed fiksiranom otkupnom cijenom.

- Kupac već prvog dana točno zna koliko će vozilo platiti za tri, četiri ili pet godina. Ne postoji opcija naknadnog pregovaranja ili procjene prema trenutnim tržišnim uvjetima - objašnjava Zubak.

Također, što se tiče prekoračenja ugovorene kilometraže, iz tvrtke navode kako je sve transparentno. Paketi uključuju unaprijed dogovoren broj kilometara, a za svaki dodatni kilometar plaća se fiksna naknada koja je poznata od početka procesa.

Dodatno se naglašava da su vozila u potpunosti isključena iz komercijalnog prijevoza, taksija te Uber, Bolt i sličnih platformi, što eliminira jedan potencijalno zainteresirani segment. Ovim potezom kompanija efektivno eliminira rizik od ekstremne amortizacije i ubrzanog uništavanja flote, što im ujedno omogućuje preuzimanje operativnog rizika poslovanja bez naplate inicijalnog pologa ili učešća.

Što se dogodi s vozilom kad ga vratite

Sudbina vraćenog vozila ovisi o vrsti ugovora. Kratkoročno iznajmljena vozila ostaju u aktivnoj floti; nakon povrata prolaze pripremu i idu u ponovni najam. Vozila iz dugoročnog najma drugačiji su slučaj. Jednom kad se vrate iz ugovornog odnosa duljeg od dvije godine, ona se više ne vraćaju u flotu za najam, već odlaze direktno na tržište rabljenih vozila.

Kompanija ima dobar timing. Kamatne stope ostaju visoke, kupnja na kredit skuplja je nego prije dvije-tri godine, a sve veći broj i privatnih i poslovnih korisnika traži modele bez velikog početnog uloga i dugoročnih financijskih obveza. Operativni leasing u zapadnoj Europi odavno je standardni model koji u Hrvatskoj tek sazrijeva. Pitanje je samo hoće li 'pretplata na auto' kao koncept naći dovoljno kupaca u sredini u kojoj vlasništvo nad vozilom i dalje ima psihološku težinu koju mjesečna rata, ma koliko fleksibilna bila, ne može sasvim zamijeniti.