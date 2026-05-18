Tržište pada, agencije niču: Hrvatska ima više od 5000 agenata

U registru HGK-a je 1471 posrednik i 5078 agenata, ali samo je 2727 agenata zaposleno kod licenciranih posrednika

Unatoč snažnom padu prometa nekretninama, posrednička struka u Hrvatskoj bilježi nevjerojatan rast i po broju agencija i po broju registriranih osoba. U Registar posrednika u prometu nekretnina HGK trenutno je upisano 1.471 posrednik, dok Imenik agenata broji čak 5.078 pojedinaca s položenim stručnim ispitom.

Ti su podaci izneseni na 41. Forumu nekretnina u Šibeniku, koji je u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Udruženja poslovanja nekretninama HGK okupio više od 300 predstavnika struke. No, dublja analiza službenih brojki otkriva duboku strukturnu nestabilnost, eksploziju neiskusnog kadra i golemu sivu zonu koja izravno ugrožava potrošače.

Ekspanzija koja traje desetljećima

Rast broja subjekata nije novost jer je struka u stalnoj ekspanziji od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine. Prije toga, tržište je godišnje dobivalo tek 20 do 30 novih agencija. Nakon pristupanja EU ta se brojka postupno penjala, dosežući 60 do 70 novih godišnje oko 2020. Pravi, nekontrolirani juriš stigao je s postpandemijskim boomom: rekordna 2022. donijela je čak 130 novih agencija, praktički jednu novu svaka tri dana.