Panika u Vladi. Hoće li turistička sezona uspjeti spasiti proračun?

Vladajućima je bitno da ukupni promet u turizmu ne padne. Za dobit poduzeća manje ih je briga. Razlog je prilično jasan...

Nakon što je pauzirana informatičko-energetska tema gradnje SF megapodatkovnog centra Pantheon kod Topuskog, na red je došao turizam. Ministar turizma Tonči Glavina istaknuo se apelom za snižavanje cijena u turizmu. Za boravka u Splitu poručio je: 'Svim dionicima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj s popustima od 10 do 20 posto.'

Apel zaslužuje pomnu analizu. Ne samo sa stanovišta turizma, nego i šireg odnosa politike prema poduzetništvu i poduzetnicima. Iz dramatičnog obraćanja resornog ministra (10 i 20 posto niže cijene uz inflaciju višu od pet posto su kao potres od osam stupnjeva po Richteru) mogu se iščitati panika, kratkoročna proračunatost i izostanak dugoročnog i strukturiranog iskrenog dijaloga Vlade s biznis-zajednicom.