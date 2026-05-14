Ledger pauzirao IPO, odgađajući val kripto kotacija u 2026.

Ledger je pauzirao svoje planove za inicijalnu javnu ponudu dionica u SAD-u, pridružujući se Krakenu u povlačenju s javnih tržišta

Francuski proizvođač hardverskih novčanika Ledger pauzirao je svoju planiranu inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) u SAD-u, pridruživši se Krakenu i dodatno hladeći očekivanja od godine koja je trebala biti rekordna za izlazak kriptokompanija na burzu.

Izvori upoznati s procesom rekli su da Ledger nije podnio povjerljivi S-1 obrazac Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC), što je formalni prvi korak prema uvrštavanju na američku burzu, te da bi umjesto toga mogao nastaviti s privatnim prikupljanjem sredstava.

Smanjenje IPO-a 2026.

Ledger je ranije ove godine angažirao Goldman Sachs, Jefferies i Barclays da vode potencijalno uvrštavanje dionica u New Yorku vrijedno preko četiri milijarde dolara.

Time je postupak zasad stavljen na čekanje, a iz rasporeda za 2026. ispalo je jedno od najiščekivanijih burzovnih izdanja iz kripto sektora.

Kraken je u ožujku stavio na čekanje vlastiti izlazak na burzu, iako je još u studenome 2025. predao regulatornu dokumentaciju za IPO. Procijenjena vrijednost Krakena pala je na oko 13,3 milijarde dolara, s 20 milijardi dolara koliko je kompanija vrijedila u posljednjoj rundi financiranja u studenome 2025.

Cijena održavanja ne izlaska u javnost

Pauziranje dolazi s kompromisima. Postojeći investitori i zaposlenici Ledgera gube mogućnost kratkoročnog izlaska, ostavljajući sekundarnu prodaju kao glavnu opciju likvidnosti.

Tvrtka je u ožujku iskoristila tu priliku prodajom dionica za 50 milijuna dolara, ali privatne runde rijetko dosežu dubinu javnih tržišta.

BitGo, jedina kripto tvrtka koja je ove godine završila kotaciju na američkoj burzi, debitirala je u siječnju s cijenom od 18 dolara po dionici, a sada trguje blizu 12 dolara, više od 30 posto ispod ponuđene cijene.

Taj učinak daje konkurentima jasan razlog da pričekaju, umjesto da testiraju interes investitora.

Ledgerova priča o rastu se nastavlja

Unatoč odgodi IPO-a, Ledger ne usporava širenje u SAD-u. Tvrtka sa sjedištem u Parizu nedavno je zaposlila glavnog financijskog direktora iz Circlea, izdavatelja stablecoina, te razvija rješenja za institucionalno skrbništvo digitalne imovine namijenjena bankama.

Osnovan 2014. godine, Ledger tvrdi da osigurava preko 100 milijardi dolara u kripto imovini klijenata.

Ponovno otvaranje IPO-a do druge polovice 2026. ovisi o cijenama tokena, volumenu trgovanja i rezultatima sljedećeg kripto uvrštenja.