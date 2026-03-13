EFZG postao nositelj još jedne međunarodne programske akreditacije

Studij Poslovna ekonomija, usmjerenje Računovodstvo i revizija, na EFZG-u jedini je ACCA-akreditiran studijski program u Hrvatskoj

Računovodstvena funkcija važna je za poslovanje poduzeća i nositelj važnih informacija koje se plasiraju ne samo internim korisnicima već i brojnim drugim zainteresiranim stranama izvan poduzeća. Da bi se takve informacije mogle smatrati vjerodostojnima i pouzdanima, očekuje se visoka razina stručnosti računovođa. U tom smislu, uloga je certifikata potvrditi da stručnjaci posjeduju specifična znanja i vještine.

Jedna od strukovnih institucija u području računovodstva koja pridonosi razvoju računovodstvene struke je ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) – Udruženje ovlaštenih računovođa. Od 2026. godine ta više od 120 godina stara globalna institucija profesionalnih računovođa postaje i formalan dio računovodstvene profesije u Republici Hrvatskoj

Svečano uručenje na EFZG-u

Ekonomski fakultet u Zagrebu kao nositelj trostruke krune prestižnih međunarodnih akreditacija (EQUIS, AACSB, AMBA) te EFMD programske akreditacije od ove godine nositelj je još jednog akreditiranog studijskog programa. Naime, Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovna ekonomija, usmjerenje Računovodstvo i revizija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od ove godine postao je ACCA akreditirani program za razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030. ACCA je poznata kao strukovna institucija koja postavlja visoke standarde znanja, profesionalne etike i praktičnog iskustva te od svih studijskih programa koje akreditira traži da zadovolje visoke kriterije.

Ekonomski fakultet se više godina pripremao da zadovolji visoke zahtjeve akreditacije ACCA te je od početka ove godine postao jedini ACCA akreditirani fakultet čije usmjerenje Računovodstvo i revizija zadovoljava postavljene zahtjeve te institucije. U utorak 3. ožujka 2026. održan je službeni posjet predstavnika ACCA-e u okviru kojeg su Pavel Prochazka, Business Relationship Manager ACCA-e, i Legor Gradaščević, ACCA Manager za Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku i Srbiju, predstavili akreditaciju studentima kao i predstavnicima struke te je održano svečano uručenje dobivene akreditacije dekanici Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Sanji Sever Mališ.

Ta akreditacija uključuje četiri predmeta osnovne razine primijenjenih znanja i vještina – diplome iz Računovodstva i poslovanja (Poslovanje i tehnologija, Upravljačko računovodstvo, Financijsko računovodstvo, Korporativno i poslovno pravo). Studentima Ekonomskog fakulteta Zagreb biti će priznati nakon završetka studija.

Stjecanje prestižnih vještina

Dodatno, studenti koji polože kolegije Računovodstvo troškova i Upravljačko računovodstvo bit će izuzeti od polaganja kolegija Upravljanje performansama tj. Performance Management. Oni koji polože Financijsko računovodstvo i Međunarodno računovodstvo dobivaju izuzeće kolegija Financial reporting tj. Financijsko izvještavanje. Položeni kolegij Revizija na Ekonomskom fakultetu nosi izuzeće ACCA kolegija Audit and Assurance odnosno Revizija i usluge uvjeravanja.

Dodatno, uz trogodišnje iskustvo, za dobivanje ACCA Napredne diplome u Računovodstvu i poslovanju, studenti Ekonomskog fakulteta još moraju položiti ACCA ispite Taxation (Oporezivanje) i Financial Management (Financijsko upravljanje) te položiti modul etike - Ethics and Professional Skills, a prednost je što se studenti mogu prijaviti za polaganje već i tijekom studija.

Visoki zahtjevi ACCA akreditacije u suradnji s akademskim institucijama omogućuju studentima postizanje odgovarajućih stručnih kompetencija koje traži praksa, a poslodavcima omogućuju dobivanje kvalitetnih ljudskih resursa. Stoga je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ponosan što može doprinijeti razvoju računovodstvene profesije i unaprjeđenju kvalitete stručnjaka koji će biti u mogućnosti pratiti izazove prakse.